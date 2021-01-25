TRT 1 ekranlarında yayınlanana Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Diziyi yakından takip edenler tarihi olayları araştırıyor. Pek çok kişi Melihşah'ın ardından sultanlığa kimin geçtiğini araştırıyor.

Sultan Melikşah'tan sonra kim sultan oldu?

Sultan Melikşah'ın babası Alparslan'dır. Alparslan bilindiği gibi Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerindeki en önemli isimdir. Gerçek ismi Muhammed olan hükümdar genellikle unvanı olan Alparslan ismiyle bilinir. Alparslan'ın oğlu I.Melikşah 16 Ağustos 1055'te dünyaya geldi.

1072 yılında ise Alparslan Karahanlı bir kale komutanı tarafından şehit edildi.

Babasının vefatının ardından Melikşah sultanlığını ilan etti.

Sultan Melikşah’ın nerede nasıl öldüğü konusunda pek çok iddia bulunmaktadır. 1092 senesinde Melikşah’ın av sırasında öldüğü rivayet edilir. Bir diğer iddiada Melikşah’ın Bağdat’ta zehirlendiği belirtilir.

I. Melikşah’ın ardından tahta I. Mahmud geçti. Ancak Melikşah'ın ölümünün ardından taht konusunda bir takım gelişmeler yaşandı.

37 yaşında vefat eden Melikşah'ın ardından 13 yaşındaki oğlu Ebu'l Muzaffer Berkyaruk, Büyük Selçuklu Devleti'nin başına geçti. Ancak Melikşah'ın ilk eşi Terken Hatun tahta kendi oğlunun geçmesini istiyordu. Bu konuda devletten önemli isimlerin desteğini alan Terken Hatun 5 yaşındaki oğlunun tahta geçtiğini ilan etmek için Bağdat'ta bulunan Abbasi Halifesi Muktadi'ye haber gönerdi ve oğlu I. Mahmud için hutbe okuttu.

Ancak iktidar çekişmeleri birkaç yıl daha sürdü. 1093'te Terken Hatun hastalandı ve yaşamını yitirdi. Oğlu I.Mahmud ise 1094'te çiçek hastalığına yakalandı ve yaşamını yitirdi.

I.Mahmud'un ardından sultanlığa Beryaruk geldi.