0553 313 94 23

Sultan II. Abdülhamid Han ne zaman nerede vefat etti?

Asırlarca 3 kıtaya adaletle hükmeden ulu çınar Devlet-i Aliyye'nin 34. padişahı Sultan II. Abdülhamid Han'ın vefatının 101. sene-i devriyesine az bir zaman kaldı. Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı olan II. Abdülhamid, 113. İslam halifesi ve Sultan Abdülmecid Han'ın oğludur. Peki, Sultan II. Abdülhamid Han ne zaman ve nasıl öldü?

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:37
Sultan II. Abdülhamid Han ne zaman nerede vefat etti?

Asırlarca 3 kıtaya adaletle hükmeden ulu çınar Devlet-i Aliyye'nin 34. padişahı Sultan II. Abdülhamid Han'ın vefatının 101. sene-i devriyesine az bir zaman kaldı. Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı olan II. Abdülhamid, 113. İslam halifesi ve Sultan Abdülmecid Han'ın oğludur. Peki, Sultan II. Abdülhamid Han ne zaman ve nasıl öldü?

Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı olan II. Abdülhamid, 113. İslam halifesi ve Sultan Abdülmecid'in oğludur. 22 Eylül 1842 yılında hayata gözlerini açan II. Abdülhamid, 10 Şubat 1918 senesinde ise vefat etmiştir.

Henüz 10 yaşındayken, annesinin ölümüyle beraber II. Abdülhamid’in bakımı Sultan Abdülmecid'in diğer eşi Piristû Kadın Efendi tarafından üstlenilmiştir. Hiç çocuğu olmayan Piristû Kadın Efendi II. Abdülhamid’i kendi çocuğu gibi büyüttü. II. Abdülhamid’in babasının ölümünden sonra ise tahta çıkan amcası Abdülaziz, kendisiyle diğer çocuklarında olduğu gibi yakından ilgilendi.

31 Ağustos 1876 yılında padişah ilan edilen II. Abdülhamid, bunun öncesinde amcasının tahtan indirilişine ve ağabeyi V. Murat'ın Çırağan Sarayı’na hapsedilmesine tanık olmuştur. 23 Aralık 1876 yılında, ilk Osmanlı anayasası olan Kanun-ı Esasî'yi ilan eden II. Abdülhamid, uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu’nun başında kalmıştır.

Sultan II. Abdülhamid Han ne zaman nerede vefat etti?

31 Mart ayaklanmasıyla tahttan indirilmesi kararlaştırılan II. Abdülhamid, 3 yıl Selanik'teki Alatini Köşkü'nde ev hapsinde tutulmuş, 1912 senesinde Beylerbeyi Sarayı'na getirilmiştir. Bundan 6 sene sonra 10 Şubat 1918 yılında İstanbuş’da vefat eden II. Abdülhamid, Divanyolu’nda bulunan Sultan II. Mahmut Türbesi'nde defnedilmiştir.

Sultan II. Abdülhamid Han zamanında gerçekleştirilen projeler

II. Abdülhamid tahtta olduğu dönemde bir çok proje gerçekleştirmiştir. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

- İlk kız okulları II. Abdülhamid döneminde açılmıştır.

- Tahta çıktığı sene 250 olan rüştiye sayısı 1909'da 900'e, 6 olan idadi sayısı 109'a çıkarmıştır.

- 1877 senesinde İstanbul’da bulunan modern ilkokul 1905 senesine gelindiğinde 9 bine ulaşmıştır.

- II. Abdülhamid, Abdüllatif Suphi Paşa'nın ilk defa bir kız sanat okulu açma projesine açıkça destek vermiştir.

- Sirkeci ve Haydarpaşa garları II. Abdülhamid döneminde yapılmıştır.

- Hicaz Demiryolu II. Abdülhamid döneminde yapılmıştır. Bu projeyle alakalı yapılan her şey yerli girişim ile olmuştur.

- 1877 yılında Posta Telgraf Teşkilatı bir bakanlık haline getirildi ve 1900 senesinde PTT’de ilk defa bir ‘havale kalemi’ devreye girmiştir.

- 1901 senesinde Şehir Postaları kurulmuştur.

- 1876 senesinde Avrupa’da kullanılmaya başlanan telefon, 1881 senesinde Türkiye’ye getirilmiş ve sınırlı sayıda olsa da kullanıma sunulmuştur.

- 1899 senesinde günümüzde hala faaliyette olan Şişli Etfal Hastanesi II. Abdülhamid tarafından kurulmuştur.

- II. Abdülhamid 25 Mart 1906 tarihli fermanı ile Okmeydanı'nda bulunan Darülaceze'nin kurulmasını sağlamıştır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 14:37
  1. İstanbul
  2. Sultan II. Abdülhamid Han
  3. Sultan II. Abdülhamid Han vefatı
  4. Sultan II. Abdülhamid Han nerede öldü
  5. Sultan II. Abdülhamid nasıl öldü?
  6. Sultan II. Abdülhamid
  7. Sultan II. Abdülhamid neredevefat etti
  8. Sultan II. Abdülhamid nasıl vefat etti
  9. Sultan II. Abdülhamid'in hayatı
  10. Sultan II. Abdülhamid hakkında bilinmeyenler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sürekli kazandıran yatırım şimdi "N Kolay"
    1. Sürekli kazandıran yatırım şimdi "N..
    2. Şarkıcı Mahmut Tuncer beraat etti
    3. Lüks inşaat şirketi konkordato ilan etti
    4. Fatih Terim'in babası Talat Terim..
    5. Üç ayrı ilde 46 aranması bulunan şahıs..
    6. CHP'den istifa edip, AK Parti'ye..
    7. Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini bilime..
    9. "Irak başka ülkelere zarar verme..
    10. AK Parti Genel Başkanvekili Numan..
    11. Hertha Berlin Bayern Münih Almanya..
    12. Ticaret Bakanlığından 5 ilde eş..
    13. "Trafikte yaya önceliği" dönemi başladı
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknoparkların..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Veri..
    17. Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakıf..
    19. GÜNCELLEME - Kastamonu'da balıkçı..
    20. "ABD Venezuela'nın kaderine müdahale..
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Gündemi sarsacak iddia: Yeniden Refah Partisi'nden Ali Babacan sürprizi!
    Gündemi sarsacak iddia: Yeniden Refah Partisi'nden Ali Babacan sürprizi!
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın