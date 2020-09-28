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Tarih Sultan Alparslan çocukları | Sultan Melikşah’ın çocukları kimdir?
Tarih

Sultan Alparslan çocukları | Sultan Melikşah’ın çocukları kimdir?

Sultan Alparslan’ın kaç çocuğu var? Büyük Selçuklu Sultanı Sultan Alparslan’ın çocuklarının isimleri neler? TRT 1’de başlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümüyle izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Melikşah’ın eşi Ahmed Sencer’i dünyaya getirdikten sonra vefat etti. Uyanış Büyük Selçuklu izleyicileri Sultan Alparslan’ın kaç çocuğunun olduğunu merak ediyor. Peki Sultan Alparslan çocukları kimler? Sultan Melikşah’ın kaç çocuğu var? Sultan Melikşah’ın çocuklarının isimleri nedir?

Yeniakit Publisher
2020-09-28 20:55:00 - 2020-09-28 20:56:06
Sultan Alparslan çocukları | Sultan Melikşah’ın çocukları kimdir?

Sultan Alparslan’ın kaç çocuğu var? Büyük Selçuklu Sultanı Sultan Alparslan’ın çocuklarının isimleri neler? TRT 1’de başlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümüyle izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Melikşah’ın eşi Ahmed Sencer’i dünyaya getirdikten sonra vefat etti. Uyanış Büyük Selçuklu izleyicileri Sultan Alparslan’ın kaç çocuğunun olduğunu merak ediyor. Peki Sultan Alparslan çocukları kimler? Sultan Melikşah’ın kaç çocuğu var? Sultan Melikşah’ın çocuklarının isimleri nedir?

Alp ArslanÇocuklar

I. Melikşah

I. Tutuş

Arslan Argun

Bori-Bars

Toghan-Shah

Princess Zuleikha Khatun

Tekiş

Princess Aisha

Arslan Arghun

Arslan-Shah

Ayaz

Sultan Melikşah’ın çocukları kimdir?

Sultan Melikşah’ın kaç çocuğu var? İşte Büyük Selçuklu Sulanı Melikşah’ın çocuklarının isimleri:

Ahmed Sencer

Berkyaruk

I. Mahmud

Muhammed Tapar

Davud

Isma Khatun

Gawhar Khatun

Mah Melek Hatun

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