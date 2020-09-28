Sultan Alparslan çocukları | Sultan Melikşah’ın çocukları kimdir?
Sultan Alparslan’ın kaç çocuğu var? Büyük Selçuklu Sultanı Sultan Alparslan’ın çocuklarının isimleri neler? TRT 1’de başlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümüyle izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Melikşah’ın eşi Ahmed Sencer’i dünyaya getirdikten sonra vefat etti. Uyanış Büyük Selçuklu izleyicileri Sultan Alparslan’ın kaç çocuğunun olduğunu merak ediyor. Peki Sultan Alparslan çocukları kimler? Sultan Melikşah’ın kaç çocuğu var? Sultan Melikşah’ın çocuklarının isimleri nedir?
Sultan Alparslan’ın kaç çocuğu var? Büyük Selçuklu Sultanı Sultan Alparslan’ın çocuklarının isimleri neler? TRT 1’de başlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümüyle izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Melikşah’ın eşi Ahmed Sencer’i dünyaya getirdikten sonra vefat etti. Uyanış Büyük Selçuklu izleyicileri Sultan Alparslan’ın kaç çocuğunun olduğunu merak ediyor. Peki Sultan Alparslan çocukları kimler? Sultan Melikşah’ın kaç çocuğu var? Sultan Melikşah’ın çocuklarının isimleri nedir?
Alp ArslanÇocuklar
I. Melikşah
I. Tutuş
Arslan Argun
Bori-Bars
Toghan-Shah
Princess Zuleikha Khatun
Tekiş
Princess Aisha
Arslan Arghun
Arslan-Shah
Ayaz
Sultan Melikşah’ın çocukları kimdir?
Sultan Melikşah’ın kaç çocuğu var? İşte Büyük Selçuklu Sulanı Melikşah’ın çocuklarının isimleri:
Ahmed Sencer
Berkyaruk
I. Mahmud
Muhammed Tapar
Davud
Isma Khatun
Gawhar Khatun
Mah Melek Hatun