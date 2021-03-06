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Gündem Süleyman Soylu Iğdır'a gitti
Gündem

Süleyman Soylu Iğdır'a gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Iğdır'da düzenlenen güvenlik konferansı sonrası esnafı ziyaret etti, halkla bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 16:10:00 -
Süleyman Soylu Iğdır'a gitti

Bakan Soylu, Valilikte düzenlenen güvenlik toplantısının ardından Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve beraberindekilerle esnafını ziyaret etti. Şehit aileleri ve gazilerle de görüşen Bakan Soylu, yol güzergahında karşılaştığı vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi. Bazı kişilerin cadde üzerinde alkışlarla karşıladığı Bakan Soylu, çocuklara oyuncak hediye etti.

Bakan Soylu daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek burada İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ve partililerle basına kapalı görüştü.

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