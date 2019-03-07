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"Süleyman Şah" belgeseli 11 Mart’ta Ankara’da gösterimde

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan "Kayı Bey’in Oğlu Süleyman Şah Gündüz Alp Bir Kuruluş Hikayesi" belgeselinin ilk gösterimi 11 Mart’ta Ankara’da yapılacak.

07 Mart 2019 Perşembe 12:54
"Süleyman Şah" belgeseli 11 Mart’ta Ankara’da gösterimde

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan "Kayı Bey’in Oğlu Süleyman ŞahGündüz Alp Bir Kuruluş Hikayesi" belgeselinin ilk gösterimi 11 Mart’ta Ankara’da yapılacak.


Tarihi kaynakların incelendiği hazırlık aşamasının ardından çekimleri Bilecik’te yapılan belgesel filmde, Süleyman Şah’ın siyasi, askeri, hususi hayatı ve kökeni hakkında önemli noktalara temas ediliyor. Belgeselde "Selçuklu Süleyman Şah" ile "Osmanlı Süleyman Şah’ın" aynı kişiler olup olmadığı ve Selçuklu hanedanı ile Osmanlı hanedanı arasında bir devamlılık bulunup bulunmadığı sorularına da yanıt aranıyor. Caber Kalesi’nde bulunan Süleyman Şah Türbesi’nin kime ait olduğu ve Süleyman Şah ile iki muhafızının naaşının bulunduğu Caber Kalesi’nin Türk toprağı kabul edilmesi süreci de belgeselde anlatılan diğer konular arasında yer alıyor.


Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde 11 Mart günü saat 19.30’da gerçekleşecek olan gösterim halka açık olacak.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:54
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