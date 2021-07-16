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Ekonomi Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 14:24:00 -
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi çeşitli birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ve 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacak.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca elektronik ortamda istenilen sadece basılı dosyayı ilanımızın süresi içinde şahsen veya posta ile Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile teslim etmeleri gerekmekte.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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