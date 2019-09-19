Süleyman Atlı finale yükseldi Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda milli sporcu Süleyman Atlı da finale yükseldi.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, adını finale yazdırdı. Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden şampiyonada milli güreşçi, yarı finalde ev sahibi ülkeden Nurislam Sanayev'i saf dışı bırakarak, altın madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı. Karşılaşmaya iyi başlayamayan ve 3-1 geriye düşen milli güreşçi, son saniyelerde yaptığı 4 puanlık oyunla rakibi 5-3 yenerek, finalist olmayı başardı. Süleyman Atlı yarın finalde Rus Zavur Uguev ile karşılaşacak. 17 Eylül'de milli gururumuz Rıza Kayaalp, 130 kilo finalinde rakibini yenerek altın madalyayı ülkemize getirmişti.

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