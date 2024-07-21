Süleyman Arif Emre dualarla anıldı

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı Süleyman Arif Emre’nin milli görüş hareketinin öncülerinden kabul edilen siyaseti bir dava aracı olarak gören ve bu uğurda bedel ödeyen fedakârlık kuşağının temsilcilerinden birisi olduğunu söyledi. O kuşağın siyasetten kazanmak gibi bir fikirleri ve gayretleri olmadı. Aksine siyasete değer kattılar haysiyet kazandırdılar diye konuştu. Bıyıklı konuşmasına şöyle devam etti:

Merhum Süleyman Arif Emre aynı zamanda çok kıymetli şiirleri olan müstesna bir şairdi. Milli manevi değerlerimizi işlediği şiirlerinde onun iç dünyasının zenginliklerini net bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle Peygamber Efendimize yazdığı ünlü sanatçılar tarafından bestelenen şiirleri hâlâ dinlenmeye gönüllerde efendimizin aşkının uyanmasına vesile olmaktadır. Geride eser bırakarak amel defterini açık tutanlardandır kendisi.

Yine kavga günlerinde mücadele zamanlarında meydan yerine korkusuzca atılan büyük dava adamları Necip Fazıl ve Osman Yüksel Serdengeçti’nin gönüllü avukatlığını yapması da özellikle belirtilmesi gereken hususiyetlerdendir. Temennimiz kaleme aldığı eserlerin okuyucuyla buluşturulması hatıralarının derlenmesi ve hakkında bir armağan kitabın hazırlanmasıdır. Vefa gösterip buraya gelen dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Süleyman Arif Emre büyüğümüzün aziz ruhu şad olsun.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI’NIN MANİFESTOSUNU YAZDI

Gazeteci Yazar Hasan Sarıçiçek de Süleyman Arif Emre ile ilgili duygularını şöyle dile getrdi:

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Süleyman Arif Emre Ağabeyle ölümünden önce son röportajı yapan birisi olarak onun fikir ve düşüncelerinin ne kadar önemli olduğunu her geçen gün dahada iyi idrak ediyoruz. O hayatını ülkesine ve insanına adamış birisi olarak bu uğurda çok çileler çekmiş ama hiçbir zaman davasından asla ödün vermemiştir. Kıbrıs Barış harekatının manifestosunu yazmıştır. Güzel bir tecelliyle harekatın yıl dönümü olan 20 Temmuz gecesi hakka yürümüştür.

Süleyman Arif Emre’yi yakından tanıyan Nejdet Külünk de Emre’nin en önemli özelliğinin alkışlara ve tribünlere boyun eğmeyişi olduğunu söyledi.

Anma programına merhumun mahdumu Ali Rıza Emre, İş adamı Ömer Emre TYB Başkanı Mahmut Bıyıklı Gazeteci Yazar Hasan Sarıçiçek İş Adamı Necdet Külünk başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı.

Anma programı Kurra Hafız Ali Fıstık Hoca’nın yaptığı dua ile sona erdi.