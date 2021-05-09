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Yaşam Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesinti güncel saatler
Yaşam

Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesinti güncel saatler

Sular saat kaçta gelir? İstanbul'da zaman zaman arıza kaynaklı se kesintileri yaşanıyor. 9 Mayıs Pazar günü d bazı ilçelerde su kesintileri mevcut. Peki, sulan ne zaman gelir? Kadıköy sular ne zaman gelir? Silivri sular ne zamana gelir?

Yeniakit Publisher
2021-05-09 16:22:00 -
Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesinti güncel saatler

İSKİ planlı su kesintilerini günler öncesinde vatandaşlara bildiriyor. Ancak arıza kaynaklı ani kesintiler olduğunda vatandaşlar önceden bilgilendirilemiyor. 9 Mayıs Pazar günü bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelir?

Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesinti güncel saatler

İstanbul Kadıköy Bostancı Mahallesini etkileyen şebeke arızasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Bölgeye 16.30 civarında su verilmesi tahmin ediliyor.

Silivri'nin Sancaktepe Mahallesi'ni etkileyen kesintinin ise 18.00 civarında bitmesi bekleniyor.

İSKİ SU KESİNTİ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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