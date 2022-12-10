Sular çekildi, köy yeniden ortaya çıktı
Çanakkale’nin Biga ilçesindeki Bakacak Barajı’nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin azalmasının ardından Eşelek köyünün eski yerleşimine ait yapılar yüzeye çıktı.
1999’da hizmete giren barajdaki seviye son günlerde yaşanan kuraklıkla yüzde 10’a kadar düştü. Barajın yapımı için boşaltılarak 1997’de Gökçeada’ya taşınan Eşelek’in eski evleri ve binalardan bazıları yüzeyde görünür hale geldi. Köyde bulunan eski cami, muhtarlık, evler ve mezarlık su üstünde kaldı. Barajdaki su seviyesi 2016’da da düşmüş, neredeyse tamamen ortaya çıkan eski köy, komşu köylerin sakinleri tarafından ziyaret edilmişti.