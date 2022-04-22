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Aktüel Sulama göletinde ceset bulundu
Aktüel

Sulama göletinde ceset bulundu

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Doyduk köyündeki sulama göletinde ceset bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 00:08:00 -
Sulama göletinde ceset bulundu

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Doyduk köyündeki sulama göletinde erkek cesedi bulundu.

Doyduk Köyü çevresinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Doyduk Sulama Göleti'nin yüzeyinde ceset olduğunu fark etti.

Yapılan çalışmayla kıyıya getirilen cesedin kimliğini araştıran jandarma, cesedin Kırşehir'in Mucur ilçesinde yaşayan ve kendisinden dünden beri haber alınamayan M.K'ye ait olduğunu belirledi.

Ceset otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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