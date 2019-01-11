"Sukuk ve VDMK ihraçları 2019'da önemli ölçüde artacak"

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, "Dinamik bir yapılanma ile hızla toparlanma sürecine geçen ekonomimizin 2019'da bu eğilimi devam ettireceğine inanıyorum." dedi.

Serdar Sümer, AA muhabirine bankacılık sektörü, Türkiye ekonomisi ve Aktif Bank'a ilişkin yaptığı değerlendirmede, geçen ay uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, 2019 yılında küresel ölçekte bankaların kredibilitelerinin istikrarını korumaya devam etmesinin beklediğini açıkladığını anımsattı.



Geçen yıl yaşanan siyasi ve ekonomik gerilimlerin, bu yılda da jeopolitik anlamda belirsizliğini sürdürecek olmasına rağmen bankalara yönelik beklentinin olumsuz olmadığını söyleyen Sümer, "Tüm dünyayı dalga dalga etkisi altına alan ekonomik bir daralmanın yaşandığı bir dönemde Türkiye'ye baktığımızda ise en zor günlerin geride kaldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Sümer, bankacılık sektöründe bu yıl yüzde 18 mevduat büyümesi, yüzde 13 özkaynak büyümesi öngördüklerini dile getirdi.



2018'de karşılaşılan zorluklar neticesinde, bankaların sermaye yeterlilik rasyolarının ön plana çıktığına dikkati çeken Sümer, şöyle devam etti:



"Bu yıl sermaye yeterlilik rasyolarının yukarıda seyretmeye devam etmesini bekliyoruz. 2019 yılında; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım patikası ve bilanço küçültmesi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) parasal genişleme dönemini bitirmiş olması, küresel sermaye ulaşımını negatif yönde baskılayacak. Bununla beraber Rusya ve İsveç Merkez bankalarından gelen 25'er baz puanlık sürpriz faiz artırımları, ülkelerin para politikalarını yeni yıla girerken sıkılaştırmayı tercih ettiğini gösteriyor. Ayrıca Brexit süreci Avrupa'da gerçekleşecek para politikaları açısından birinci gündem maddesi olmaya devam edecek. Dinamik bir yapılanma ile hızla toparlanma sürecine geçen ekonomimizin 2019'da bu eğilimi devam ettireceğine inanıyorum. Özellikle yüksek teknolojiyi desteklemeye ve yeni finansal enstrümanlar geliştirmeye yönelik yapılan birçok yapısal değişikliğin etkisi olumlu olarak kendini gösterecektir."





- "Sektörün güçlü sermaye yapısı var"





Aktif Bank Genel Müdürü Sümer, bankalar faiz, enflasyon, kur ve benzeri değişkenlerle yaptıkları stres testleri ve senaryo analizleriyle dayanıklılıklarını düzenli olarak ölçmeye çalıştıklarını belirtti.



Bu testlerin hem bankalar hem de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzeyinde belirlenen senaryoları içerdiğini, likidite, aktif kalitesi ve sermaye yeterliliğini tespit etmeyi amaçladığını söyleyen Sümer, "2018 yılının ikinci yarısındaki finansal dalgalanma sürecinde de bu testler çok detaylı bir şekilde bankalar tarafından uygulandı. Burada hem bankaların hem de BDDK'nın sektörün güçlü yapısını korumak için oldukça kapsamlı ve detaylı çalıştıklarını söyleyebiliriz." diye konuştu.



Sümer, sermaye yeterlilik rasyosunda (SYR) Basel kriterleri çerçevesinde yasal limitin yüzde 8 olduğunu, BDDK'nın 4 puanlık bir tamponla hedef limiti yüzde 12 olarak belirlediğini hatırlattı.



Sektörün son bir yıllık SYR ortalamasının yaklaşık yüzde 17 seviyelerinde gerçekleştiğini ifade eden Sümer, şunları kaydetti:



"Bu oran hedef limitin oldukça üzerinde ve sektörün güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğunu gösteriyor. Aktif Bank olarak özellikle son yıllardaki karlılığımız ile desteklediğimiz sermayemizle SYR oranımızı son iki yılda yaklaşık 2 puan artırdık. Sektörün tahsili gecikmiş alacak oranı (NPL) ortalaması son 6 ayda yarım puan artarak şu anda yüzde 3,5 seviyelerinde bulunuyor. Buna satışı gerçekleşen takipteki kredileri de dâhil edersek oran yüzde 4,6-4,8 seviyelerine geliyor. Biz Aktif Bank olarak takipteki kredilerin satışını hiç gerçekleştirmedik. Son 10 yılda kullandırdığımız kredileri göz önüne alırsak, bireysel kredilerde takipteki alacaklarımızın toplam kullandırılan kredilere oranı yüzde 1,7 seviyelerinde. Kurumsal portföy için ise bu oran yüzde 1'in altında. Bunun en önemli nedenlerinden biri, hem bireysel hem de kurumsal kredi kullandırımlarında özellikle içerisinde nakit akışı bulunan ve kaynağında kesinti yapabildiğimiz yapılar oluşturarak kredi riskimizi minimize etmeye çalışmamız diyebiliriz."





- "Faizlerin yükselmesi bankacıların hoşuna gitmez"





Serdar Sümer, kur ve faiz oranlarının makroekonomik koşullar nedeniyle yüksek seyrettiği 2018'de, Aktif Bank olarak disiplinli, akılcı ve tedbirli risk anlayışıyla kaynak maliyetini ve sürdürülebilirliği en iyi şekilde yönettiklerini söyledi.

Likidite göstergelerini ve bilanço sağlamlığını korumayı başardıklarını anlatan Sümer, bankanın, geliştirdiği inovasyon ve yatırımlarla artan teknolojik rekabete karşın 2018'de pazar payını, müşteri segmentlerini ve müşterilerini koruduğunun altını çizdi.



Sümer, geçen yıl tarım sektöründe faaliyet bulunan çiftçileri finanse etmek üzere bu alana giriş yaptıklarını ve pamuk tarafında odaklanacaklarını belirtti.



Bankanın 9 aylık özkaynak karlılığının yüzde 23,4, aktif karlılığı ise yüzde 2,55 seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Sümer, Aktif Bank'ın 2018 yıl sonu karının yılbaşında bütçelenen karın üzerinde gerçekleşeceğini ifade etti.



Sümer, 2017 yılını 177 milyon lira net karla tamamladıklarını, 2018’de ise bir önceki yıla kıyasla net karda yüzde 50'nin üzerinde bir artış yakalayacaklarını söyledi.



Aslında bankacılık sektörüyle ilgili bilinen bir yanlışın olduğunu belirten Sümer, "Faizlerin yükselmesi bankacıların hoşuna gitmez. Bankacılık sektörü uzun vadeli ve sabit faizli kredi veriyor. Fonlama tarafında mevduat kısa vadeli. Faizler yukarı çıktıkça çoğu krediden zarar etmeye başlıyoruz. Onun etkisine rağmen karlılığımızı artırdık. Faizler yukarı çıkmasaydı karlılığımızı yüzde yüz artabilirdi." şeklinde konuştu.



Aktif Bank Genel Müdürü Sümer, banka olarak firmaların nakit akışını teminat alarak kredilendirme yaptıklarını o nedenle kredilerde batık oranlarının düşük olduğunu vurguladı.



Bu dönemde önceliklerinin aktif kalitesini, karlılığı ve sermaye gücünü koruyarak geliştirmek olduğunu söyleyen Sümer, "Sürdürülür ve uzun vadeli iş birlikleri ile karlılık hedeflerimiz doğrultusunda verimliliğimizi destekleyen geleceğe dönük projelere yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi.





- "Yeni yılda VDMK ihraçlarında olumlu gelişmeler olacak"





Aktif Bank Genel Müdürü Sümer, ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet eden altyapı projelerinin hayata geçirilmesine 2019 yılında da devam edileceğini söyledi.





Sukuk ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraçlarının da yeni yılda önemli ölçüde artacağını öngördüklerini ifade eden Sümer, VDMK uygulamasını Türkiye'nin en iyi yapan bankaların başında geldiklerini dile getirdi.



Borçlanma aracı ihracı konusunda hem katılım bankacılığı hem de konvansiyonel bankacılık prensiplerine göre yapabildiklerini belirten Sümer, şunları kaydetti:



"Yatırımcıların bir varlığa, hakka veya nakit akışına dayalı, arkasında bir teminat yapısı olan menkul kıymetlere yönelmesi sukuk ve VDMK ihraçlarının artmasını sağlayacak. Özellikle VDMK ihraçlarının artması amacıyla önemli mevzuat değişiklikleri gerçekleştirildi. Bildiğiniz üzere biz de aralık ayında 4 büyük bankanın kaynak sağladığı 3,15 milyar TL büyüklüğündeki VDMK ihracında aracılık ve danışmanlık hizmeti verdik. Benzer yapılarda ihraçlar yeni yılda da gerçekleştirilecek, şu anda üzerinde çalıştığımız ihraçlar mevcut. Hedeflediğimiz şekilde yabancı yatırımcıların da bu tarz ihraçlara katılımını sağlayabilirsek ekonomik açıdan çok önemli bir katma değer yaratılacak, yeni yılda bu alanda çok olumlu gelişmeler olacağını düşünüyorum."

