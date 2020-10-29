Şükrü Özyıldız kimdir? Akıncı dizisi Fatih karekteri Şükrü Özyıldız kaç yaşında?

Şükrü Özyıldız kimdir? Şükrü Özyıldız, 1988 tarihinde İzmir’de doğdu. Rum bir annenin Karadenizli bir babanın çocuğu olan Şükrü Özyıldız, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü bir yıl okuyan Şükrü Özyıldız, bölümünden memnun olmasa gerek üniversite sınavına yeniden girerek Ege Üniversitesi İşletme bölümünü kazandı. Erasmus programıyla Portekiz’e giden Şükrü Özyıldız, burada küçükken merak sardığı kafes dövüşü müsabakalarına katıldı. Oyunculuğu pek meraklı olan Özyıldız, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Dizi ve reklam filmlerinde boy gösteren Şükrü Özyıldız, ekranlara 2011 Yılında “Derin Sular” adlı dizi ile çıktı. Benim Hala Umudum Var dizisinde de oynayan Özyıldız, Şeref Meselesi dizisinde Emir karakterini oynadı. 2015'te, Star TV'de yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Eren karakterini canlandıran Özyıldıs, Kış Güneşi adlı dizide Efe-Mete karakterlerini canlandırdı. Şükrü Özyıldız şimdilerde ATV’de yayınlanacak olan Akıncı dizisinde Büşra Develi ile başrolü paylaşacak.