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Sui Generis Tiyatro ‘’12 Öfkeli’’ oyunuyla izleyicilerle buluştu

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Sui Generis Tiyatro’nun bu dönem sahneye koyduğu “12 Öfkeli” oyununun prömiyeri; Anadolu Üniversitesi “Sinema Anadolu”da sanatseverlerin ve davetlilerin katılımı ile gerçekleşti.

05 Mart 2019 Salı 09:58
Sui Generis Tiyatro ‘’12 Öfkeli’’ oyunuyla izleyicilerle buluştu

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Sui Generis Tiyatro’nun bu dönem sahneye koyduğu “12 Öfkeli” oyununun prömiyeri; Anadolu Üniversitesi “Sinema Anadolu”da sanatseverlerin ve davetlilerin katılımı ile gerçekleşti.


Regınald Rose’un yazdığı, Necati Şahin ‘in Türkçeye çevirdiği oyunun yönetmenliğini Hakkı Kuş üstlendi. 12 jüri üyesi üzerinden adalet kavramını sorgulayan oyunda; ‘’şüphelinin kesin suçlu düşüncesinin hakim olduğu bir jüride, bir üye bu karara karşı çıkarsa neler olur ?’’, konusu etrafında gelişen oyun, izleyiciler tarafından beğeni topladı.


Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sui Generis Tiyatro’nun kurucusu Hüseyin Akçar, “Kuruluşumuzun 10’ncu yılını; hukuk, adalet konulu bir oyunla kutlamak istedik. ‘’12 Öfkeli” ‘’Bir insanın “hayatı” söz konusuyken “beş” dakikada karar verebilir miyiz? ‘’Ya yanılıyorsak?”düşüncesi etrafında gelişen bir oyundur’’. Sui Generis Tiyatrosu; amatör sanatçıları olarak, takım oyunculuğu sergileyerek olayı ve yorumu üst düzeye taşımaya çalıştık. On iki ayrı karakterin bütünleşerek takım ruhu içinde gerilimli bir oyun çıkarmasını amaçladık. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinden oluşan Sui Generis Tiyatro Grubu olarak, beklenenin üzerinde profesyonel bir performans sergilemeye çalıştık” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:58
  1. sergi
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