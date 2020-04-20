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Sağlık

Şuhut’ta Korona virüsü yenen bir kişi alkışlarla taburcu oldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde korona virüs (covid 19) testi pozitif çıkan ve Şuhut Devlet Hastanesi’nde tedavisi gören bir hasta sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

2020-04-20 16:55:59 -
Şuhut’ta Korona virüsü yenen bir kişi alkışlarla taburcu oldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde korona virüs (covid 19) testi pozitif çıkan ve Şuhut Devlet Hastanesi’nde tedavisi gören bir hasta sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve testi pozitif çıkan 14 yaşındaki erkek hasta yaklaşık 10 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurladı.

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