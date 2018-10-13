Süet ayakkabınızla yağmura çamura batmışsanız..

Belki sizin de bir süet ayakkabıyı çok beğendiniz halde “nasıl temizlerim ben bunu” düşüncesiyle bıraktığınız olmuştur. Zaten beğenildiği halde almaktan vazgeçilen bir beyaz spor ayakkabı birde süet ayakkabı vardır. İkisinin de bakımınızı, temizliği düzenli yapmalıdır.

Süet ayakkabınızla yağmurda çamurda yürüdünüz mecburen diyelim, yapmanız gereken temel ve ilk şey ayakkabıyı kurutmak olsun. Oda sıcaklığında güneş görmeyen bir yerde ayakkabıları kurumaya bırakın. Kururken süetin şeklinin bozulmaması için içerisine kağıt havlu veya gazete sıkıştırabilirsiniz.



Süet ayakkabınız tamamen kuruduktan sonra süet fırçası yardımıyla kurumuş kirleri yavaş yavaş fırçalayın. Fırçalama işlemini her zaman tek bir yöne doğru yapmalısınız. Fırçaladığınız halde üzerinde lekeler duruyorsa süet silgisinden faydalanabilirsiniz. Fazla bastırmadan süet silgisi ile lekeleri silmeye başlayın. Silme işlemini tamamladıktan sonra süet koruma spreyi sıkarak ayakkabı temizliğini sonlandırabilirsiniz.

Süet ayakkabınızın üzerinde gözle görülür herhangi bir leke parçası yoksa bile düzenli olarak ayakkabılarınızı silip temizlemelisiniz. Ayakkabılarınızı rafa / dolaba kaldırmadan önce fırça ile tek yöne doğru fırçalayıp koruyucu sprey sıkın. Ayakkabı kuruduktan sonra kaldırabilirsiniz.

Süet ayakkabının tüyleri kullanıma bağlı olarak zaman içerisinde dökülür veya yüzeye yapışıp kalır. Ayakkabının tüylerini kabartmak için su buharına tutun. Su buharı ayakkabının nemlenmesini sağlayacaktır. Nemlenip kuruduktan sonra süet fırçası ile fırçalayın. Bu işlemin sonunda süet ayakkabınızın oldukça yeni gözüktüğünü göreceksiniz..