THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Süet ayakkabınızla yağmura çamura batmışsanız..

Ayakkabılarınız ne kadar kaliteli veya güzel olursa olsun kirli ve bakımsız bırakırsanız o da sizi bırakır!

13 Ekim 2018 Cumartesi 16:50
Süet ayakkabınızla yağmura çamura batmışsanız..

Belki sizin de bir süet ayakkabıyı çok beğendiniz halde “nasıl temizlerim ben bunu” düşüncesiyle bıraktığınız olmuştur. Zaten beğenildiği halde almaktan vazgeçilen bir beyaz spor ayakkabı birde süet ayakkabı vardır. İkisinin de bakımınızı, temizliği düzenli yapmalıdır.

Süet ayakkabınızla yağmurda çamurda yürüdünüz mecburen diyelim, yapmanız gereken temel ve ilk şey ayakkabıyı kurutmak olsun. Oda sıcaklığında güneş görmeyen bir yerde ayakkabıları kurumaya bırakın. Kururken süetin şeklinin bozulmaması için içerisine kağıt havlu veya gazete sıkıştırabilirsiniz.

Süet ayakkabınız tamamen kuruduktan sonra süet fırçası yardımıyla kurumuş kirleri yavaş yavaş fırçalayın. Fırçalama işlemini her zaman tek bir yöne doğru yapmalısınız. Fırçaladığınız halde üzerinde lekeler duruyorsa süet silgisinden faydalanabilirsiniz. Fazla bastırmadan süet silgisi ile lekeleri silmeye başlayın. Silme işlemini tamamladıktan sonra süet koruma spreyi sıkarak ayakkabı temizliğini sonlandırabilirsiniz.

Süet ayakkabınızın üzerinde gözle görülür herhangi bir leke parçası yoksa bile düzenli olarak ayakkabılarınızı silip temizlemelisiniz. Ayakkabılarınızı rafa / dolaba kaldırmadan önce fırça ile tek yöne doğru fırçalayıp koruyucu sprey sıkın. Ayakkabı kuruduktan sonra kaldırabilirsiniz.

Süet ayakkabının tüyleri kullanıma bağlı olarak zaman içerisinde dökülür veya yüzeye yapışıp kalır. Ayakkabının tüylerini kabartmak için su buharına tutun. Su buharı ayakkabının nemlenmesini sağlayacaktır. Nemlenip kuruduktan sonra süet fırçası ile fırçalayın. Bu işlemin sonunda süet ayakkabınızın oldukça yeni gözüktüğünü göreceksiniz..

 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 16:50
  1. süet ayakkabı
  2. süet ayakkabı bakımı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın acı günü
    1. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın acı..
    2. Gebelik döneminde yaşanan mide..
    3. Instagram'dan yenilik!
    4. İbrahim Kalın'ın acı günü! Son..
    5. Mutfakta geçirdiğiniz zamanla ilgili..
    6. İBB Meclisi karar aldı: Eren Bülbül'ün..
    7. Odunlukta çıkan yangın, bitişikteki..
    8. Evde yoğurt kıvamı tutturmak
    9. İBB Spor Kulübü Voleybol Takımı Efeler..
    10. "Slime" tehlike saçıyor
    11. Süet ayakkabınızla yağmura çamura..
    12. Alev topuna dönen minibüsten son anda..
    13. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul planı ortaya..
    14. Zeytin küflenmeden nasıl saklanır?
    15. Ekranlardan dehşet akıyor! Gasp..
    16. Çocuğun unuttu, hayatının şokunu yaşadı!
    17. Uzun yaşam için 3 önemli alışkanlık
    18. Annelik kadının genlerinde..
    19. Yanığa 5 bitkisel çare
    20. Zencefil çayı şifa deposu
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!