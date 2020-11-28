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Aktüel Sudan’ın devrik lideri Beşir’in cezaevindeki kardeşi Kovid-19’dan hayatını kaybetti
Aktüel

Sudan’ın devrik lideri Beşir’in cezaevindeki kardeşi Kovid-19’dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-28 22:29:34 -
Sudan’ın devrik lideri Beşir’in cezaevindeki kardeşi Kovid-19’dan hayatını kaybetti

HARTUM (AA) - Sudan’da geçen yıl askeri darbeyle görevden alınan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in kendisi gibi cezaevinde tutulan kardeşi Abdullah Hasan Ahmed el-Beşir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Beşir ailesinden yapılan açıklamaya göre, emekli Tümgeneral Abdullah Hasan Ahmed el-Beşir, Kovid-19 nedeniyle kaldırıldığı askeri hastanede hayatını kaybetti.

Devrik Sudan liderinin kardeşi Beşir, başkent Hartum’un kuzeyindeki, Hıll et-Hamad mezarlığında ailesi ve Ömer el-Beşir’in lideri olduğu Ulusal Kongre Partisi mensuplarının katılımıyla toprağa verildi.

Beşir, askeri darbe sonrası açılan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanmıştı.

Sudan Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada da Beşir’in kefaletle salıverilmesine hükmedildiği ancak bu meblağı ödeyemediği gerekçesiyle tahliyesinin gerçekleştirilmediği, kendisine yasal haklarının tanındığı kaydedildi.

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