Sudan'dan İsrail'e ait uçağın Hartum Uluslararası Havalimanına indiği iddiasına yalanlama

HARTUM (AA) - Sudan, İsrail'e ait askeri uçağın Hartum Uluslararası Havalimanına indiği iddialarını yalanladı.



Hartum Uluslararası Havalimanı yetkilisi Muhammed el-Mehdi Abdun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün hiçbir İsrail uçağı Hartum Uluslararası Havalimanına iniş yapmadı." dedi.



Abdun, "Havalimanında tarifeli ya da tarifesiz herhangi bir uçuşumuz yok." diye konuştu.

Sudan ordusu da İsrail'e ait askeri uçağın havalimanına iniş yaptığına dair haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.



İsrail medyasında "N84UP" tipi askeri uçağın bugün Hartum’a indiğine dair iddialar yer almıştı.



İsrail'e ait bir uçak, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, 3 Şubat'ta Uganda'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesinden sonra 16 Şubat’ta ilk kez Sudan hava sahasını kullanmıştı.



İsrail gazetesi Yedioth Ahranoth'un şubat ayındaki haberinde İsrail'e ait "M-ABGG" tipi jet uçağının, Kongo'nun başkentindeki Kinşasa Uluslararası Havalimanı'na uçtuğu belirtilmişti. Haberde hafta sonu da aynı uçağın Sudan hava sahasından geçerek İsrail'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanına geri döndüğü bildirilmişti.

Haberde Burhan'ın, Uganda'daki görüşme sırasında Netanyahu'ya, İsrail'in resmi hava yolu şirketi El Al dışındaki İsrail uçaklarının, Sudan hava sahasından geçmesine izin vereceğini söylediği aktarılmıştı.

İsrail uçaklarının daha önce de Sudan hava sahasından geçtiği ancak bu uçakların İsrail'den havalanıp doğrudan bu hava sahasını kullanmadığı, Sudan'a geçmeden önce Amman ya da başka bir havalimanında bir süre beklediği anlatılan haberde, Sudan hava sahasının ilk defa kullanıldığına işaret edilmişti.

- Burhan-Netanyahu görüşmesi tartışmalara neden olmuştu



Orgeneral Burhan, 3 Ocak'ta İsrail Başbakanı Netanyahu ile Uganda'da bir araya gelmiş, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin davetiyle gerçekleştiği duyurulmuştu.



Netanyahu da Twitter'dan, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." paylaşımında bulunmuştu.



İsrail, 1967'de Filistin topraklarının işgaline tepki olarak ilişkilerini kesen Afrika ve Körfez ülkeleriyle arasını yeniden düzeltmek istiyor.



Sudan'ın başkenti Hartum, 1967'deki Arap-İsrail Savaşı'nın ardından düzenlenen ve "İsrail ile barışa hayır, İsrail'in devlet olarak tanınmasına hayır ve İsrail ile müzakerelere hayır" içerikli genelgeyle sonuçlanan Arap Zirvesi nedeniyle "3 'hayır'ın başkenti" olarak da biliniyor.



