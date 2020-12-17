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Aktüel Sudan'dan Etiyopya'ya "askeri konvoya saldırı" suçlaması
Aktüel

Sudan'dan Etiyopya'ya "askeri konvoya saldırı" suçlaması

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:01:23 -
Sudan'dan Etiyopya'ya "askeri konvoya saldırı" suçlaması

HARTUM (AA) - Sudan, Etiyopya silahlı güçlerine bağlı birliklerin Sudan topraklarına girerek askerleri pusuya düşürdüğünü açıkladı.

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan basın açıklamasında, askeri konvoya yönelik saldırı nedeniyle can kayıplarının yaşandığı bildirildi.

Sudan ordusuna bağlı birliğin devriye gezdiği sırada düzenlenen saldırının ayrıntılarıyla ilgili bilgi verilmeyen açıklamada, olayın Um el-Tiyor bölgesinde yaşandığı kaydedildi.

Saldırının, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un pazar günü Etiyopyalı mevkidaşı Abi Ahmed ile sınırın çizilmesi ve Büyük Etiyopya Hedasi Barajı konusunu görüşmesi sonrası gelmesi dikkati çekti.

Etiyopya ordusunun, Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik 4 Kasım'da başlattığı askeri operasyon sonrası 50 binden fazla kişi Sudan'a sığınmıştı.

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