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Aktüel Sudan'daki sel felaketinde ölü sayısı 86'ya yükseldi
Aktüel

Sudan'daki sel felaketinde ölü sayısı 86'ya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 02:36:04 -
Sudan'daki sel felaketinde ölü sayısı 86'ya yükseldi

HARTUM (AA) - Sudan'da ağustos başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 86'ya çıktı.

İçişler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos'tan bu yana devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 86'ya yükseldi.

Seller nedeniyle 50 bin 102 bina zarar görürken, 5 binden fazla büyükbaş hayvanı telef oldu.

Sudan Meteoroloji Kurumu, yağışların yarın da devam edeceği uyarısı yaparak özellikle su kanallarına yakın bölgelerde yaşayanları tedbir almaları için uyardı.

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