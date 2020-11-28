  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sudan’da muhalif MÜP'ün liderliğine general Nasır getirildi
Aktüel

Sudan’da muhalif MÜP'ün liderliğine general Nasır getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-28 22:49:05 -
Sudan’da muhalif MÜP'ün liderliğine general Nasır getirildi

HARTUM (AA) - Sudan'da muhalefetteki Milli Ümmet Partisi'nin (MÜP) liderliğine partinin genel başkan yardımcısı Tümgeneral Fadlullah Berme Nasır getirildi.

Sudan resmi haber ajansına açıklama yapan Nasır, partinin lideri ve eski başbakan Sadık el-Mehdi'nin vefatı nedeniyle parti tüzüğü gereği kongre düzenleninceye kadar liderlik görevini üstleneceğini belirtti.

Kızı Meryem Sadık, eski Savunma Bakanı ve emekli Tümgeneral Fadlullah Berme Nasır, Doktor İbrahim el-Emin, Batı Darfur eyalet valisi Avukat Muhammed Abdullah ed-Duma ve emekli Korgeneral Sıddık İsmail, partide Mehdi’nin yardımcılığını üstleniyordu.

Mehdi’nin vefatıyla boşalan partinin liderlik koltuğuna seçilebilecek isimler arasında eski Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı oğlu Abdurrahman es-Sadık el-Mehdi ve partisinin Genel Başkan Yardımcılarından kızı Meryem es-Sadık öne çıkıyor.

Sudan Milli Ümmet Partisi ve Ensar Hareketi lideri, demokratik yollardan seçilmiş son Başbakan olan Sadık el-Mehdi, Kovid-19 tedavisi gördüğü BAE'de perşembe günü hayatını kaybetmiş, ertesi gün başkent Hartum’da toprağa verilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Can Ataklı Bilim Kurulu'nda diyerek istifaya çağırdığı doktor tarafından rezil oldu
Gündem

Can Ataklı Bilim Kurulu'nda diyerek istifaya çağırdığı doktor tarafından rezil oldu

TELE1'de hükümete karşı propaganda yayınları yapan Can Ataklı, Korkusuz Gazetesi'nde karaladığı yazıyla Bilim Kurulu üyelerinin ismini yazar..
O zaman bir kez daha yüzüne vuralım! ‘Sen Arka Sıradakiler’de oynamış adamsın Barış Atay’
Siyaset

O zaman bir kez daha yüzüne vuralım! ‘Sen Arka Sıradakiler’de oynamış adamsın Barış Atay’

TİP Milletvekili Barış Atay, siyasi olarak hiçbir etki uyandıramayınca, halkın gözünde dizi oyuncusu olarak kaldı. Sözde emperyalizm karşıtı..
S-400 iddiasına son noktayı koydu: Söz konusu değil
Teknoloji

S-400 iddiasına son noktayı koydu: Söz konusu değil

S-400 sisteminin neden kurulmadığı sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Böyle bir şey aslında söz konusu değil. Tedari..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay