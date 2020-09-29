Sudan Ulusal Ekonomi Konferansı'nda yakıttaki sübvansiyonların kaldırılması tartışıldı

HARTUM (AA) - Sudan Ulusal Ekonomi Konferansı, ekonomik krizin aşılması için akaryakıttaki sübvansiyonların kaldırılması, ithalatın azaltılıp üretimin artırılması tavsiyesiyle sona erdi.

Sudan Geçici Hükümeti Başbakanı Abdullah Hamduk, başkent Hartum’da 3 gün süren konferansın kapanış oturumunda yaptığı konuşmada konferansı demokrasiye geçişte bir alıştırma ve ülkenin çıkarlarına yönelik anlaşmazlıkların yönetimi olarak nitelendirerek, hükümetin konferansın tavsiyelerinin uygulanmasının takipçisi olacağını söyledi.

Konferansta ithalatın azaltılması ve döviz kaynaklarının üretim sektörlerine yönlendirilmesi tavsiye edildi.

Eski rejime muhalif grupları temsil eden ve geçici hükümetin siyasi referansı olan Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ittifakı, hükümetin akaryakıttaki devlet desteğinin kaldırılması önerisini reddetti.



Maliye Bakanlığı ise hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kısıtlama kararını uygulamaya devam ettiğini ancak buğday, elektrik, ilaç ve mutfak tüpündeki desteğin süreceğini kaydetti.

Sudan hükümeti geçen ay, akaryakıt sübvansiyonlarının kaldırılması, döviz kurunun kısmen serbest bırakılması ve gümrükteki döviz kurunun yükseltilmesini de içeren bütçe revizyonunu onaylamıştı.



