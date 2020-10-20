  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sudan, "Terörü Destekleyen Ülkeler Listesi"nden çıkarılma sözü için ABD'ye teşekkür etti
Aktüel

Sudan, "Terörü Destekleyen Ülkeler Listesi"nden çıkarılma sözü için ABD'ye teşekkür etti

Yeniakit Publisher
2020-10-20 00:52:39 -
Sudan, "Terörü Destekleyen Ülkeler Listesi"nden çıkarılma sözü için ABD'ye teşekkür etti

HARTUM (AA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine tazminatları ödenince Sudan’ın Terörü Destekleyen Ülkeler Listesi'nden çıkarılacağı açıklaması ülkede memnuniyetle karşılandı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Sudan'ı Terörü Destekleyen Ülkeler Listesi'nden çıkarma sözü dolayısıyla ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Burhan'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Sudan’ı terörizmin sponsoru olan devletler listesinden çıkarmak için bu yapıcı adımı atan ABD Başkanı Donald Trump’a ve ABD yönetimine, şahsım ve Sudan ulusunun büyük takdir ve minnettarlığını ifade etmek istiyorum. Bu adım, Sudan’daki tarihi değişim ve Sudan halkının özgürlük, barış ve adalet için verdiği mücadele ve fedakarlıklar sebebiyle büyük takdiri hak ediyor."

- "Terörizmi asla desteklemediğimizi yinelemeliyim"

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da Twitter'dan yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Başkan Trump, çok teşekkürler. Sudan’a çok pahalıya mal olan terörizmin sponsoru devlet tanımlamasını iptal kararını, Kongreye resmi olarak bildirmenizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu tweet ve bu bildiri, Sudan’ın demokrasiye geçişine ve Sudan halkına en güçlü destektir. Sudan’ın çoktan miadını doldurmuş eski rejiminin ağır mirasından kurtulmak üzereyken, barışsever insanlar olduğumuzu ve terörizmi asla desteklemediğimizi yinelemeliyim."

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin ise "Bu, şehitlerin ruhlarına adadığımız görkemli Aralık devrimi için bir zaferdir." değerlendirmesinde bulundu.

- Trump'ın açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'ın ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyeceğini ve bu yapıldığında Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler Listesi"nden çıkaracağını duyurmuştu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sudan'daki yeni hükümet, ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar ödemeye razı oldu. Bu para ödendiğinde, Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım." ifadesini kullanmıştı.

Trump, bu adımın, tüm Amerikan halkı için "adalet" ve Sudan için büyük bir adım olduğunu belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kıbrıs gazetesinin Türkiye düşmanlığı!
Gündem

Kıbrıs gazetesinin Türkiye düşmanlığı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rum taraftarı olarak bilinen Avrupa gazetesi, seçimleri kazanarak Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın zaf..
En kısa zaman birimi ölçüldü
Teknoloji

En kısa zaman birimi ölçüldü

Bilim insanları, şimdiye kadarki en kısa zaman birimini ölçmeyi başardı.
Canlı yayında bomba patladı! Korku dolu anlar...
Gündem

Canlı yayında bomba patladı! Korku dolu anlar...

İşgalci Ermenistan Terter'de bir fabrikayı hedef aldı. Fabrikadaki yangını görüntülemek isteyen CNN muhabiri Fulya Öztürk'ün, canlı yayın es..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay