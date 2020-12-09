  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sudan, Suriye vatandaşlarına vize muafiyeti uygulamasını iptal etti
Aktüel

Sudan, Suriye vatandaşlarına vize muafiyeti uygulamasını iptal etti

Yeniakit Publisher
2020-12-09 19:10:17 -
Sudan, Suriye vatandaşlarına vize muafiyeti uygulamasını iptal etti

HARTUM (AA) - Sudan İçişleri Bakanlığı, eski rejim döneminde getirilen Suriye vatandaşlarının vizeden muaf tutulma uygulamasını kaldırdı.

Sudan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Suriyelileri vizeden muaf tutan 2001 tarihli 179 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etti.

İçişleri Bakanı Orgeneral et-Tırefi İdris, kararın yürürlüğe girmesi için gerekli idari ve teknik tedbirleri almaları konusunda ilgili makamlara talimat verdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İyice kayışı kopardı: Bakan Soylu'nun nezaketi, insanlığını yitiren Odatv'ye battı!
Medya

İyice kayışı kopardı: Bakan Soylu'nun nezaketi, insanlığını yitiren Odatv'ye battı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinde 85 yaşındaki Hüsnü Bayramoğlu'yla ilgili 1 yıl önceki fotoğrafı,..
Avrupa Birliği'nden skandal Türkiye kararı
Gündem

Avrupa Birliği'nden skandal Türkiye kararı

Reuters, Avrupa Birliği liderlerinin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz sondaj çalışmalarına yönelik hedefli ek yaptırımlar hazırlanmas..
Başkan Erdoğan'dan flaş sözler
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a gidiyor. Erdoğan yolculuk öncesi önemli açıklamalarda bulundu.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay