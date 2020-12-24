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Aktüel Sudan hükümeti, BM barış gücü misyonunun Darfur'dan çekilmesini memnuniyetle karşıladı
Aktüel

Sudan hükümeti, BM barış gücü misyonunun Darfur'dan çekilmesini memnuniyetle karşıladı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 18:35:38 -
Sudan hükümeti, BM barış gücü misyonunun Darfur'dan çekilmesini memnuniyetle karşıladı

HARTUM (AA) - Sudan hükümeti, ülkenin batısındaki Darfur bölgesinde 13 yıldır süren Birleşmiş Milletler (BM)-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücünün (UNAMID) görev süresinin sona ermesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyinin Darfur'daki görevi sonlandırma kararının Sudan’ın uluslararası topluma dönüşünü tamamlama yolunda önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Açıklamada, devlet kurumlarının UNAMID misyonunun geri çekilme sürecini, güvenli ve sorunsuz şekilde tamamlamak için BM ile tam iş birliği yapmaya hazır olduğu belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi, 31 Aralık'tan itibaren Darfur bölgesindeki UNAMID görevinin sonlandıracak 2559 sayılı kararı kabul etmişti.

BM istatistiklerine göre, 2003 yılında Darfur'da, devrilen eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir hükümeti ile bölgedeki silahlı gruplar arasında çıkan savaşta, 300 bin kişi öldürülmüş ve 2 milyondan fazla kişi de yerinden olmuştu.

Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyinde silahlı örgütler, ekim ayında barış anlaşması imzalamıştı.

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