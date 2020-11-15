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Aktüel Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, silahlı hareketlerin liderleriyle görüştü
Aktüel

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, silahlı hareketlerin liderleriyle görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-15 18:13:59 -
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, silahlı hareketlerin liderleriyle görüştü

HARTUM (AA) - Sudan Egemenlik Konseyi (Devlet Başkanlığı) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, nihai barış anlaşması kutlamaları için Sudan’a gelen silahlı hareketlerin liderlerini kabul etti.

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Hartum’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda silahlı hareketlerin liderlerini ağırlayan Burhan, burada yaptığı konuşmada, Cuba'daki barış anlaşmasını imzalayan silahlı hareketlerin liderlerinin ülkeye gelişinin, barış sürecini destekleyen, Sudan tarihinde barış, güvenlik ve istikrarın hakim olduğu yeni bir dönemi temsil eden büyük bir adım olduğunu belirtti.

Burhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da “Merhaba vatanın evlatları, barışın mimarları ve ortakları. Cesur olanlar başarır. Barış daimi bir zaferdir.” ifadesini kullandı.

Sudan geçiş hükümetiyle Güney Sudan'da nihai barış anlaşması imzalayan isyancı silahlı hareketlerden Devrimci Cephesi lideri El Hadi İdris, Adalet ve Eşitlik Hareketi lideri Cibril İbrahim, Sudan Kurtuluş Hareketi lideri Mini Arko Minnavi ve Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) örgütünün liderlerinden Malik Akkar kutlamalar için bugün başkent Hartum'a gelmişti.

Sudan hükümeti, nihai barış anlaşması imzalayan silahlı hareketlerin liderlerinin ve davetlilerin ağırlanacağı 15 Kasım Pazar gününü kutlamalar için resmi tatil ilan etmişti.

Sudan hükümeti ile ülkenin farklı bölgelerindeki çok sayıdaki silahlı grup, Güney Sudan'ın başkenti Juba'da 3 Ekim'de nihai barış anlaşması imzalamıştı.

Sudan Egemenlik Konseyi (Devlet Başkanlığı) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 2 gün önce yayımladığı kararnameyle silah taşıyan, herhangi bir askeri operasyon ya da çatışmaya katılan ya da çatışmalarla ilgili herhangi bir eylem ya da açıklama yapan kişileri kapsayan genel af kararnamesi yayımlamıştı.

Kararnamenin, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılanlar ile soykırım ve insanlığa karşı suç işleyenleri kapsamadığı kaydedilmişti.

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