Sucuklu mantar sote nasıl yapılır?
Sucuklu mantar sote tarifi | Farklı bir tarif hazırlamak isteyenler sucuk ve mantarla nasıl bir yemek hazırlayacaklarını araştırıyor. Peki, mantar sote nasıl yapılır? | Sucuklu biberli mantar sote tarifi
Sucuklu mantar sote yapılışı | Akşam yemeği için farklı bir tarif arıyorsanız mutlaka sucuklu mantar soteyi denemelisiniz. Peki, sucuklu mantar sote için hangi malzemeler gerekiyor?
Sucuklu mantar sote tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo kültür mantarı
- Yarım kangal sucuk
- 1 adet soğan
- 3 adet domates
- 3 adet yeşil biber
- Zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- Kekik
- Yarım limon suyu
Sucuklu mantar sote nasıl yapılır?
Mantarları yıkayıp arzu ettiğiniz şekilde dilimleyin.
Bir kaseye su ve yarım limon suyu doldurun.
Mantarları limonlu suda dinlendirin.
Zeytinyağını tavaya alın.
Piyazlık doğradığınız soğanları tavada kavurun.
Ardından dilimlediğiniz sucukları da ilave edin.
Mantarları süzüp onları da tavaya alın.
Domates ve baharatları da ekleyip yemeği pişmeye bırakın.
Mantarlar yumuşayınca ocağın altını kapatın.
Afiyet olsun.