Sucuk kavurması nasıl yapılıyor?
Sucuklu kolay tarifler | Pek çok kişi iftar sofrasında pidenin yanına kahvaltılık lezzetler de hazırlıyor. Bu sebeple sucukla yapılan tarifler merak ediliyor. Peki, sucuk kavurması nasıl oluyor? Tam ölçülü sucuk kavurma tarifi
İftar ve sahur sofraları için hazırlayabileceğiniz sucuk kavurma tarifi ile karşınızdayız. Gün boyu susuzluk sorunu yaşıyorsanız; bu tarifi sahur yerine iftarda tercih edebilirsiniz. Peki, sucuk kavurma nasıl yapılır?
Sucuk kavurması tarifi
Malzemeler:
- 12 adet sucuk dilimi
- 2 adet domates
- 3-4 adet sivri biber
- Sıvı yağ
- Tuz
- Kekik
Sucuk kavurması nasıl yapılıyor?
Öncelikle tüm malzemeleri arzu ettiğiniz şekilde kesin.
Ardından bir tavaya sıvı yağ alın.
Biberleri ekleyip kavurun.
Biberin ardından domatesleri ilave edin.
Son olarak sucuğu ekleyip kavurun.
Ocağın altını kısın ve 4-5 dakika pişirin.
Afiyet olsun.