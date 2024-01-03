Suçu ve suçluyu öven din düşmanlarına karşı onlar da Mağdura sahip çıktılar! Onun tutuklayan Hakimin eline sağlık.

İstanbul'da yüz binlerce kişi teröre lanet ve Gazze'ye destek için yürüyüş yaptı. Bir provokatör, yürüyüşten dönen vatandaşa saldırdı. Fatih Altaylı bu provokatöre sahip çıkmış, hakaret dolu paylaşımda bulunmuştu.

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Av. Yaşar Baş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi;

Hakimin eline sağlık

“İnancımızın sembolü Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan bir kişiye saldıran adi suçluya ters kelepçe takan polisin, tutuklamaya sevk eden savcının, tutuklayan hakimin ELİNE SAĞLIK…Biz de Hukukçular Birliği Vakfı olarak mağdura hukuki destek sağlayacağız…” diye paylaşımda bulundu.

Bu olayda tutuklama orantılı bir tedbir midir diyenlere de söyliyeyim…

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Son dönemde gördüğüm en hukuka uygun ve en orantılı tutuklama, yoldan geçen bir adamın sadece elinde kelime-i tevhid bayrağı taşıyor diye yapılan saldırının failinin tutuklanmasıdır…

Hatta dini sembolleri kullananların tamamını hedef gösterecek şekilde bu adi suçu ve suçluyu överek başka saldırıları kışkırtanlar da tutuklanmalıdır…

Bir adi şiddet suçlusuna destek vereceğini açıklayan muhalefet partisi başkanının yaptığı açıklamalar da suçtur…

Bu cüretkarlık, sadece basit bir şiddet eylemi de değildir.. Böyle bir şiddet eylemine yapılan destekler düşünce açıklaması falan da değildir.. Bildiğiniz şiddeti sokaklara yayma çağrısıdır…

Terör örgütleriyle kucak kucağa siyaset yapanların, sinsi bir şekilde şiddeti sokaklara yayma girişimlerine karşı devletin en etkili şekilde müdahale etmesi de gerekir..”