  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gençler bu listeye bakmadan tercih yapmayın! Hangi bölüm kolay iş bulur, hangisi daha çok para kazanır

Artık milletvekili değil, dokunulmazlığı da yok! Şimdi hesap zamanı Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrılacak

En düşük emekli maaşının kaç para olacağını ilan etti! Duyanlar kulaklarına inanamadı, müthiş rakam

O ilimizde yeni rekor kırıldı! Bir günde 86 bin 278 kişi geldi

Yavaş’ın EYT mağdurlarından dâvâ bombardımanı

Ağrı'da yetişmez deniyordu! 1 yılda 200 ton verim alındı, herkes şok oldu

Hezimet sonrası 7'li masada istifalar, tehditler, dolandırıcılık davaları ve entrikalar havada uçuşuyor! Çok şükür ki memleket bunların eline düşmedi

Avrupa Politika Merkezi: AB liderleri Türkiye'ye angaje olmalı

İYİ Parti ipleri iyice kopardı! 'Seçimlere ayrı gireceğiz'

% 58 Erdoğan’a oy vermedi! Bilimin içine eden hokkabazın kralı
Gündem Suç örgütü lideri Fırat Delibaş İstanbul’da yakalandı
Gündem

Suç örgütü lideri Fırat Delibaş İstanbul’da yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-06-21 16:36:00 -
Suç örgütü lideri Fırat Delibaş İstanbul’da yakalandı

İstanbul‘da düzenlenen operasyonda, organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve beraberindeki 5 adamı yakalanarak gözaltına alındı. Geçmiş yıllarda birçok polisiye soruşturmada adı geçen Delibaş, 23 yıl önce Nijerya uyruklu Paul Etin Usrifo’nun Beyoğlu‘nda öldürülmesine ilişkin uzun süredir aranıyordu.

‘Kasten öldürme’ ve ‘polise mukavemet’ de dahil hakkında yürütülen bir dizi dava nedeniyle her yerde aranan çıkar maksatlı suç örgütü lideri Fırat Delibaş’ın yakalanmasına yönelik çalışmalar derinleştirildi. Çete elebaşının izini süren İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişinin Esenyurt ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı Gümüş Panaroma Sitesi’nde olduğu bilgisine ulaştı. Zanlının adresini tespit eden emniyet güçleri, Delibaş ile birlikte suç ağına mensup 5 kişinin daha aynı bölgede hareket ettiklerini tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Bugün söz konusu adrese yapılan baskında Fırat Delibaş ile birlikte geçmiş yıllarda Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde ’çete üyesi’ olarak soruşturma geçirmiş Cuma B., Şehmus D., Nevzat Y., Mehmet B. ve Efraim Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan suç ağının elebaşı ve fertleri, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yakalanan firari suç örgütü liderinin, 6 Haziran 2000 yılında Beyoğlu’nda Nijerya uyruklu Paul Etin Usrifo’nun ölümünden sorumlu tutulduğu, “Tasarlayarak Adam Öldürülmesi” suçundan 1642 gün kesilmiş hapis cezanın olduğu anlaşıldı. Ayrıca 2019 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerine “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçuna bulaştığı ve bu olaydan da 1 yıl 21 ay kesilmiş hapis cezanın bulunduğu ifade edildi.

Bulgaristan sınırında hareketlilik!
Bulgaristan sınırında hareketlilik!

Gündem

Bulgaristan sınırında hareketlilik!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Ömer Bolat resmen açıkladı! İkinci el otomobilde yeni dönem
Bakan Ömer Bolat resmen açıkladı! İkinci el otomobilde yeni dönem

Otomotiv

Bakan Ömer Bolat resmen açıkladı! İkinci el otomobilde yeni dönem

Seçim sonrası ilk anket
Seçim sonrası ilk anket

Gündem

Seçim sonrası ilk anket

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23