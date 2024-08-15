  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM'den dünyaya seslendi

İnşaat devi iflas ediyor! Çalışanlar şokta, ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başladılar

Biri laiklik yerle bir diyor diğeri laiklik aldı başını gitti diyor! Karşıt kardeşlerin manşet buluşması tam ibretlik

Sokakları karıştırmaktan başka ne görevin var senin? Can Atalay’ın Abbas’a yazdığı mektupta söylediğine bak

Çelik Kubbe güçleniyor! HİSAR O'ya yeni yetenek kazandırıldı

Bellingham falan hikaye! Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! İspanyollar resmen buldu…

Japonya'nın açıklaması sonrası Türkiye'den karşı hamle geldi!

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü mü?

Simpsonlar filan hikaye! Yusuf Güney'in aylar önceki tahmini tuttu, herkes dehşete düştü

Nefes kesen görüntü! Zırhlı araç böyle vuruldu
Aktüel 'Suç örgütleri çıkmazdadır'
Aktüel

'Suç örgütleri çıkmazdadır'

Yeniakit Publisher
2024-08-15 20:14:00 -
'Suç örgütleri çıkmazdadır'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin mezuniyet töreninde konuştu. Bakan Yerlikaya suç örgütlerine yönelik, "Biliniz ki çıkmazdasınız" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Bizler 22 yıldır mücadelesini verdiğimiz büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz.

Devleti korumanın yegane yolu bağrından çıktığımız milleti korumaktan geçer.

Dağdaki eşkıyaların nefeslerini kesiyoruz, kesmeye de devam edeceğiz.

Halkımızın huzurunu bozmaya yeltenen suç örgütler, uyuturucu tacirleri, insan kaçakçıları! Sizlere diyoruz ki çıkmaz sokaktasınız! 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23