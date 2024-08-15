'Suç örgütleri çıkmazdadır'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin mezuniyet töreninde konuştu. Bakan Yerlikaya suç örgütlerine yönelik, "Biliniz ki çıkmazdasınız" dedi.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
Bizler 22 yıldır mücadelesini verdiğimiz büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz.
Devleti korumanın yegane yolu bağrından çıktığımız milleti korumaktan geçer.
Dağdaki eşkıyaların nefeslerini kesiyoruz, kesmeye de devam edeceğiz.
Halkımızın huzurunu bozmaya yeltenen suç örgütler, uyuturucu tacirleri, insan kaçakçıları! Sizlere diyoruz ki çıkmaz sokaktasınız!
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