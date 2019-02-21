Şubat ayı Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri 22 Şubat Cuma günü düzenlenecek iki etkinlikle devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri iki programla devam edecek. Günün ilk etkinliğinde ‘Dünya Bir Gelindir’ kitabının yazarı Mehmet Sabri Genç söyleşi ve imza gününde öğrencilerle buluşacak. Serdivan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde saat 14.00’da başlayacak programda Yazar Genç, öğrenciler için kitabını imzalayacak.

Günün bir diğer etkinliğinde ise ‘Edebiyatın Hayali Ülkeleri’ paneli gerçekleştirilecek. Ofis Sanat Merkezi’nde düzenlenecek programa Ali Ural, Naime Erkovan, Aziza Rüya ve Sabri Genç konuşmacı olarak katılacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Karabatak Edebiyat ve Sanat Dergisi ekibiyle saat 19.00’da ‘Edebiyatın Hayali Ülkeleri’ üzerine konuşulacak programa tüm sanatseverlerin davetli olduğu ifade edildi.