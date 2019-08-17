0553 313 94 23

Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası

- Son 2 dünya şampiyonasını kazanan Türkiye Erkek Milli Takımı, organizasyona 2 galibiyetle başladı

17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:24
Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası


ANKARA (AA) - Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'na 2 galibiyetle başladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre son iki dünya şampiyonluğuna imza atan Erkek Milli Takımı, Sheffield şehrinde dün başlayan ve 24 Ağustos’ta sona erecek CMAS 5. Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda açılışı 2 galibiyetle yaptı.

Belçika'yı ilk eleme maçında 9-0 mağlup eden milliler, Güney Afrika'yı da 3-1 yenmeyi başardı.

Türkiye eleme mücadelelerinde bugün Arjantin ile karşılaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, "Çok güzel galibiyetlerle başladık. Özellikle Güney Afrika güçlü bir ülke. 3-1 yenmeyi başardık. Galibiyet serimize devam edeceğiz inşallah. Sporcularımızın konsantrasyonları çok iyi. Galibiyetle başlamak motivasyonumuzu pekiştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Erkek Milli Takımı’nda sporcular Mert Erol, Fırat Karabul, Mert Doğan, Bedirhan Yıldız, Saadettin İbrahim Gençgil, Kaan Kutlu, Ömer Yunus Çoğan, Burak Koçak, Akın Özkan, Sarp Kutay Çetinkaya, Hakan Sofuoğlu ve Deniz Yılmaz yer alıyor.

Bugüne kadar 23 yaş altı kategorisinde yapılan ancak bu yıl Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından 24 yaş altı olarak değiştirilen ve 2 yılda bir düzenlenen şampiyonada Türkiye, 2015 ve 2017’de birincilik kupasını kazanmıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:24
  1. Dünya Şampiyonası
  2. İngiltere
  3. Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
  4. Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Milli Takımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın'da otelde gıda zehirlenmesi iddiası
    1. Aydın'da otelde gıda zehirlenmesi..
    2. "Depremi durdurmaya değil ama..
    3. İş makinası gelin arabası oldu
    4. Hakan Balta'nın oğlu Alman devine..
    5. 500'den fazla site engellendi! Sisi..
    6. Eskişehir'de 6 yaşındaki oğlunu..
    7. KKTC'de tiyatro tartışması
    8. Diyarbakır’da inşaat malzemeleri..
    9. Burhan Kuzu'dan Demet Akalın'a destek
    10. Aydın'da 225 litre sahte içki ele..
    11. Türkiye, internet hızı sıralamasında..
    12. FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya..
    13. Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'na..
    14. Koalisyon güçleri Irak hükümetinin..
    15. İstanbul Eminönü alt geçitteki çarşıyı..
    16. Alçak Emre Uslu'dan küstah Erdoğan..
    17. Rusya: Cevap hakkımızı saklı tutuyoruz!
    18. Diyarbakır'da minibüs devrildi: 1'i..
    19. Hamilelikte çekirdek yemek zararlı..
    20. Gliserin nedir? Gliserin saç uzatır..
    21. Prensesi Christina kimdir? Hollanda..
    22. Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya..
    23. Futbolu bırakan Sneijder'den transfer..
    24. Federasyona başvurdular! Avrupa Ligi..
    25. İstanbul'da sağanak sonrası feci kaza!
    26. CHP İl Başkanları Toplantısı
    27. Havadan düşen yorgun mermi otomobilin..
    28. Pazaryeri Bursa yolunda 5’nci etap..
    29. Fenerbahçe'de Volkan Demirel için..
    30. Külliye neyinize, genelev..
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu