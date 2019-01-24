0553 313 94 23

Su kuyusunda cesedi bulunan zihinsel engelli genç, toprağa verildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde önceki gün babası ile gittiği bağ evinin bahçesinden ayrılan, yaklaşık 16 saat sonra da evin yaklaşık 50 metre yakınındaki bir su kuyusunda cesedi bulunan 17 yaşındaki zihinsel engelli genç, gözyaşları arasında toprağa verildi.

24 Ocak 2019 Perşembe 19:15
Su kuyusunda cesedi bulunan zihinsel engelli genç, toprağa verildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde su kuyusunda cesedi bulunan doğuştan zihinsel engelli Arif Karakoç (17), son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, anne Fatma Karakoç, oğluna son kez bakarak gözyaşı döktü.

Orhangazi ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde önceki gün babası Nurettin Karakoç ile gittiği bağ evinin bahçesinden ayrılan yaklaşık 16 saat sonra da evin yaklaşık 50 metre yakınındaki bir su kuyusunda cesedi bulunan doğuştan zihinsel engelli Arif Karakoç'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Karakoç'un cenazesi, helallik alınması için son kez baba evine getirildi. Burada anne Fatma Karakoç, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Tabutun kapağını açtıran anne Fatma Karakoç oğluna son kez baktı.

Ardından Ortaköy Camii'ne götürülen Arif Karakoç için, ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından mahalle mezarlığına götürülen Arif Karakoç, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, siyasi parti ve STK' temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 19:15
  1. Bursa
  2. Orhangazi ilçesi
  3. Arif Karakoç
  4. su kuyusunda boğulan genç
  5. zihinsel engelli genç
  6. cenaze töreni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ın eski futbolcusu ölü bulundu
    1. Beşiktaş'ın eski futbolcusu ölü bulundu
    2. Beşiktaş, Erzurumspor maçı..
    3. Baltalı cinayet sanığı hakim karşısında
    4. Uçağı kaybolan Emiliano Sala'dan kötü..
    5. SPK haftalık bülteni
    6. Alparslan Kuytul hakkında karar verildi
    7. Kapısı açık cipte para dolu çanta..
    8. Yunanistan'da Maduro'ya destek..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Madoru..
    10. Muhtar adayı ile muhtar çocukları..
    11. Malezya'daki yolsuzluk soruşturması
    12. "Kerkük'teki askeri güç değişimi bizle..
    13. Üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradeye..
    15. Su kuyusunda cesedi bulunan zihinsel..
    16. Erdoğan:"Maduro inandığı yolda dik..
    17. Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'dan..
    19. Erdoğan: "Demokrasinin mücadelesini..
    20. Fenerbahçe Beko'ya yeni sponsor
    Deşifre oldular! Kılıçdaroğlu'nun istifasını, Abdullah Gül ve FETÖ engellemiş
    Deşifre oldular! Kılıçdaroğlu'nun istifasını, Abdullah Gül ve FETÖ engellemiş
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!