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Su kayağı tutkunları Osmangazi’de buluştu

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan Sukaypark’ta yapılan Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, final yarışmaları ile sona erdi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:50
Su kayağı tutkunları Osmangazi’de buluştu

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan Sukaypark’ta yapılan Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, final yarışmaları ile sona erdi.


Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’na Bursa’nın hâricinde İstanbul, Samsun ve Kayseri’den 100’e yakın sporcu katıldı. 3 gün süren şampiyona, 18 yaş altı bayan ve 18 yaş altı erkek kategorilerinde yapıldı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı müsabakalarda eleme yarışlarının ardından 48 sporcu finalde kaymaya hak kazandı.


Yarışmacıların birbirinden güzel akrobatik hareketler sergilediği final yarışları sonunda 10-13 yaş genç erkek kategorisinde Yusuf Berkay İpek birinci, Çınar Sınmaz ikinci ve Hüseyin Taha Mollasalih üçüncü olurken, 10-13 yaş genç kadın kategorisinde Ceren Başaran birinciliği, Ceren Akça ikinciliği, Selin Başaran üçüncülüğü elde etti.


14-17 Yaş genç erkek kategorisinde Duha Bora Bozkurt birinci, Mustafa Ömer Atmaca ikinci, Mustafa Yılmaz üçüncü sıraya yer alırken, 14-17 yaş genç kadın kategorisinde birinci Beyzanur Kansu, ikinci Aynur Kuş, üçüncü de Bahar Erkaya oldu. Büyük erkekler (18+) kategorisini Hüseyin Can Türk birinci, Yusuf Eren Özdemir ikinci, Berke Bozdemir üçüncü sırada tamamlarken, büyük kadınlar (18+) kategorisinde de Ennur Hasovalı birincilik, Tayibe Uzer ikincilik ve Ceren Güneri üçüncülük kürsüsüne çıktı.


Şampiyonada takımlar sıralamasında ise Samsun Büyükşehir Belediye Anakent Spor Kulübü 258 puanla birinci, Bursa Alternatif Sporlar Kulübü de 113 puanla ikinci oldu. Üç gün boyunca renkli görüntülerin yaşandığı şampiyonada Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcuları 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.


Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Ödül töreninde konuşan Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, “Her yaşta insana spor yapma imkânı sunuyoruz. Bu tesislerden çıkan sporcular uluslararası arenada ülkemizi temsil ediyor. Gençlerimiz bu spor tesisleri sâyesinde okullarından arta kalan zamanı spor yaparak geçiriyor. Türkiye’nin ilk kablolu su kayağı tesisi olan Sukaypark’ın içerisinde yine ilklere imza atarak uluslararası standartlardaki kaykay pistini ve Bursa’nın ilk su oyunları parkını hizmete açtık. Çünkü biliyoruz ki, spor yapan gençlerden ne çevresine, ne ülkesine, ne de vatanına zarar gelir. Yarışlara katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyor ve bundan sonraki spor hayatlarında başarıla diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:50
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