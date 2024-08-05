Su fiyatı doğal gazı 5'e katladı! Herkes isyan etti: Böyle fatura mı olur?

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), mayıs ayında su fiyatlarında kullanım miktarına göre konutta yüzde 53'e, iş yerinde de yüzde 60'a varan zamlar yapmasının ardından su faturaları, astronomik rakamlara ulaştı. Su fiyatı doğalgaz fiyatını da geçerken, vatandaşlar söz konusu duruma adeta isyan etti.

Bir vatandaş sosyal medya hesabından aynı tarihte gelen su ve doğalgaz faturalarını paylaştı. Faturalarda kullanılan metreküp miktarının aynı olduğu görülürken, iki fatura arasındaki fiyat farkı dikkatlerden kaçmadı. 28 metreküp doğalgaz kullanımında 176 TL fatura gelirken, aynı miktarda su kullanımında fatura 1043 TL geldi.

Sosyal medyadan yapılan başka bir paylaşımda ise aynı tarihteki su ve doğalgaz faturası arasındaki fark yine dudak uçuklattı.45 metreküp doğalgaz faturası 285 TL, 32 metreküp su faturası 1.263 TL geldi.

Başkan Erdoğan'ın İBB başkanı olduğu süreçte Melen projesiyle birlikte şehre getirilen suyu yüksek miktarla vatandaşa veren Ekrem İmamoğlu ise tepkileri görmezden gelmeye devam ediyor. 30 metreküp su tüketiminde faturalar 1000 TL'yi aşarken, devletin verdiği destekler sonucu İstanbul'da 30 metreküplük doğal gaz tüketiminin bedeli sadece 206 TL.

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Öte yandan, İBB'nin yaptığı son zamla birlikte suyun metreküp fiyatı 49 TL'ye çıkarken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 1 metreküp doğalgazın fiyatının nihai olarak ortalama 7,6 TL'den 9,4 TL'ye çıktığını açıklamıştı.

Faturalara isyan eden İstanbullular, tepkilerini böyle dile getirdi:

Serdar Saka: İstanbullunun nasıl soyulduğunun kanıtı. Son 5 aydır kademeli olarak fatura yükseltiyorlar. Önümüzdeki ay her halde 2000 TL gelir. Maalesef sahipsiz bir İstanbul var.

Murat Turan: Suya yapılan zam arşı geçmiş. Yalnızca bana yüksek fatura gelse, araştırın diyeceğim ama şimdi zam belediyeciliği yapıyorsunuz diyorum.

Halil Erdem: Belediyecilik, vatandaşın cebine göz dikmek olmamalıdır.

Nesli Yeşiler: Sayın İSKİ, burada hamam çalıştırmıyorum. 700 küsür TL fatura nedir?

Nevin Dolu: 5 Haziran'dan itibaren yazlıktayım. 3 Haziran - 7 Temmuz arası gelen fatura 229 TL. Son bir aydır hiç kullanmadığım suya bu fatura nasıl çıkmış?

Elçin: Geçen ay 500 TL gelen, bu ay nasıl oluyor da bin 263 TL gelebiliyor.

Güngör: 600 TL'ye yakın gelen faturam, bu ay bin 95 TL gelmiş. İtiraz ettiğimizde de sayacın kontrol edileceği söyleniyor. Sayaçta sorun olmadığı takdirde teknisyen ücreti ödemesi istiyorsunuz. Böyle bir fatura olur mu?

Neslihan: Geçen ay 850 TL gelen fatura bu ay nasıl oluyor da 5 bin 961 TL gelebiliyor? Aynı suyu harcıyoruz. 115 ton su nasıl kullanabilirim?