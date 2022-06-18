Şu cümleleri 6'lı masada kursana Davutoğlu! Bak gör ne oluyor sonra!

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadetinin 3. yıldönümünde Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Davutoğlu mesajında, "Mısır halkının seçilmiş cumhurbaşkanı kıymetli kardeşim Muhammed Mursi’yi, askeri darbe sonrasında yargılandığı mahkemede, milletinin onurunu savunurken şehadete yürümesinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun mesajı Kılıçdaroğlu'nun çağrısını hatırlattı

Bugün Muhammed Mursi için rahmet dileyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ittifak ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi terör örgütü olarak görmezken, darbecilerin yanında saf tutarak Müslüman Kardeşler'in terörist olarak görülmesi çağrısında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, "Bir terör örgütünün (İhvan'ın) dört parmağını getirip kendi simgeniz yaptınız." demişti.

6'lı masada nasıl karşılanacak?

Ahmet Davutoğlu'nun Twitter hesabından şehit Mursi için paylaştığı mesaja 6'lı masa tarafından nasıl tepki verileceği merakla bekleniyor.