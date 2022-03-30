Stresten uzak durmak saç dökülmesini önlüyor! Saç dökülmesinde beslenmenin önemi

Dermatolog Uzm. Dr. Ayşegül Alpay, saç dökülmesinin birçok nedeni olabileceğini söylerken, strese dikkat çekti.



Saç dökülmesi ve tedavileri hakkında açıklamalar yapan Dermatolog Uzm. Dr. Ayşegül Alpay, saç dökülmesinde birçok etkenin yanı sıra stresin de etkili rol oynadığını söyledi. Şehir stresi, iş stresi ve düzensiz yaşamın saç dökülmesine yol açabileceğini aktaran Uzm. Dr. Alpay, saç kaybındaki nedenleri ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Saç dökülmesinde sebep olan 9 neden

Saç dökülmesinin çok farklı sebeplerinin olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Ayşegül Alpay, 9 faktöre dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Uzm. Dr. Alpay, şöyle konuştu:



“Tıbbi olarak saç dökülmesi, saç köklerini tam olarak yıkıma uğratarak yani saçın yeniden çıkma şansı olmayan dökülmeler ve saçın tekrar uzama şansı olan dökülmeler olarak ikiye ayrılabilir. Saçın yeniden çıkma şansı olmayan dökülmeler; yanıklar, çok sık görülmeyen bir grup deri hastalığıdır ve çoğu kez saçlı deri içerisinde bölgesel dökülme alanları şeklinde görülür. Yeniden çıkma şansı olan dökülmelerde ise; dökülme nedeni ortadan kaldırılabilirse saçların tekrar çıkma ihtimali yüksektir.

Saç dökülmesinde öncelikle dökülme tipi ve şiddeti belirlenir, gerekli ise altta yatan nedenler araştırılır. Bundan sonra kişiye özgü bir tedavi protokolü oluşturulur. Yetişkin bir insanın kafasında ortalama 100 bin ila 150 bin saç bulunur. Bu saçlardan günde 100 tanesine kadarını kaybetmek normaldir. Eğer bu sayıdan daha fazla dökülüyorsa, banyo yaparken ele gelen saç miktarı artmışsa ya da yıkanmış kurulanmış saçı elle çektiğimizde elimize 3-5 adet saç teli geliyorsa bu durumun ciddiye alınması gerekir. Saç dökülmesinin çok farklı nedenleri olabilir. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

Genetik faktörler

Deri hastalıkları

Yanlış beslenme alışkanlıkları

Vitamin ve mineral eksiklikleri

Hormonal Sorunlar

Bazı iç hastalıkları ve ilaç kullanımı

Doğum ve kemoterapi süreci

Kozmetik etkenler

Stres

Önemli olan bu nedenin saptanması ve uygun tedavinin yapılmasıdır.”



“Saç dökülmesinde doğru tanı önemli”

Saç dökülmesine yol açan kaynakları tespit etmenin önemli olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Alpay,

“Saç dökülmesi tedavisinde öncelikle tanı doğru yapılmalıdır. Öncelikle saç dökülmesinin nedenlerini ve dökülme tipini öğrenmek gerekir. Dermatoloji uzmanı muayenesi ile dökülmeye yol açan faktörler belirlenerek uygun tedavi planlanır. Saç dökülmesi yaşayan kişilerin saça ve saç derisine zarar verebilecek saç bakim ürünlerinden kaçınmaları gerekir. Özellikle proteinden zengin bir beslenme düzenine geçilmeleri çok önemlidir. Dökülme, vitamin eksiklikleri nedeniyle oluştuysa mutlaka eksik vitamin yerine konulmalıdır. Tiroit ya da farklı bir hastalığa bağlı oluşan saç dökülmelerinde ise öncelikle hastalığın tedavisine yönelik bir yol izlenmelidir” şeklinde konuştu.



Saç dökülmesinde tedavi yöntemleri nelerdir?

Uzm. Dr. Alpay, saç dökülmesi tedavisi hakkında şunları söyledi:

“Saç dökülmelerinde birçok farklı tedavi uygulanabilmektedir. İlaç tedavileri: Topikal ya da sistemik olarak uygulanabilen dökülme şiddeti ve tipine göre tedaviler mevcuttur. Saç mezoterapileri: Saçlı deriye vitamin kombinasyonları ve protein yapıtaşı olan çeşitli aminoasitlerin enjeksiyon şeklinde uygulanması yoluyla yapılmaktadır. Saçın korunmasını, dökülmenin engellenmesini ve artışını sağlamaya yöneliktir. PRP: Saçlı deriye hastanın kanının alınarak büyüme faktörlerinden yoğun kısmının cihazlar yardımı ile ayrıştırılarak enjeksiyon şeklinde uygulanması yoluyla yapılır. Saçın korunmasını, dökülmenin engellenmesini ve artışını sağlamaya yöneliktir. Saç dökülmelerinde hızlı ve etkin yanıt alabilmek için genelde bu tedavi yöntemleri kombine olarak uygulanmaktadır. Saç ekimi: Özellikle ileri evre androgenetik alopesisi olan erkek ve bayan hastalarda tercih edilmektedir.”

Saç dökülmesinde beslenmenin önemi

Beslenme ile bir çok hastalık arasında ilişki olduğu artık biliniyor. Ancak konu saç olunca dökülme ile beslenmenin bir ilişkisi olacağı hemen hemen hiç kimsenin aklına gelmiyor. Oysa durum hiç de sandığımız gibi değil. Merak edilen bu konuyu Saç Ekimi Dr. Hamid AYDIN yazdı... (Milliyet) Bir insanın ömrü boyunca ortalama olarak 60 ton yemek yediği kabul edilir. Gıdaya insanın yakıtı olarak bakacak olursak yakıtın sağlıklı olmaması durumunda vücuttaki doku, organ ve sistemlerin sağlıklı çalışmasını beklemek hatalı olur. Saç dokumuz vücudumuzdaki en küçük değişimden etkilenecek şekilde dizayn edilmiştir. En küçük diyerek hücreyi kastediyorum. Hücresel düzeyde olan vücuttaki bütün değişiklikler saçımızın tek bir teli için de geçerlidir çünkü saç köklerimiz de hücrelerden ibarettir. Hücreler derken tek bir hücre tipinden bahsetmediğimizin bilinmesi lazım. Her bir saç teli bir ünitenin parçalarından sadece biridir. Bu üniteler saç teli ile birlikte bağ dokusu, yağ bezleri, ter bezleri, sinirler, atar damar ve toplar damarlar içerirler. Bu sebeple saç ve saçlı deri bütün bu sistemlerin hücrelerini bünyesinde barındırır. Bu hücrelere olumsuz yönde etki edecek olan her hangi bir faktör doğal olarak saç ve saçlı deriye de etki edecektir. Ağzımızda başlayan gıdaların sindirimi ile ilgili süreçte de meydana gelebilecek olumsuzluklar bu sebeple saçlarımızı da er ya da geç etkileyecektir.

Saç dostu beslenme burada devreye girmektedir. Bu beslenmeye ne kadar erken başlanırsa saça yararlı olma olasılığı da o derece artar. Bu beslenmenin temelinde yiyeceklerin seçimi yatmaktadır. Bu seçimi yaparken dikkat edilecek hususları maddeler halinde sıraladım.

Protein kaynağı olarak sebzeleri tercih edin. Burada hayvansal gıdaların tamamen terki ile ilgili bir öneride bulunduğum düşünülmesin ancak toplam gıdanın yüzde 20'sinden daha azı hayvansal gıdalardan temin edilmelidir.

Paketli gıdalardan mümkün olduğunca uzak durun.

Basit şeker içeren unlu mamüllerden, beyaz ekmek, kurabiye, poğaça gibi yiyeceklerden uzak durun.

Balık dahil bir çok hayvan eti yararlı mikrobesinler açısından fakir, toksik yük açısından oldukça zengindir. Bu sebeple et tüketimini asgariye indirin

Süt ve süt ürünlerinin (peynir, yoğurt, kefir, ayran) sofranızda işgal ettiği alanı sınırlayın.

Her türlü mevsim sebzesini kızartmamak kaydıyla tüketebilirsiniz

Kuru baklagilleri (eğer SIBO gibi hastalığınız yoksa) bol bol tüketebilirsiniz

Mevsimine uygun ve yerel olanları tercih edilmek kaydıyla her türlü meyveyi kararında tüketebilirsiniz.

Yararlı yağlara (başta zeytinyağı olmak üzere, hindistan cevizi yağı, avokado yağı vs.) yakın, zararlı olanlara (ayçiçek, pamuk, palm yağı vs.) mesafeli durun.

Sağlıklı kuruyemişleri bol bol tüketin. Özellikle kabak çekirdeği içi, badem, ceviz, fındık karışımından günde yarım ile bir avuç kadar tüketin.

Sağlıklı baharatları (tarçın, karanfil, kara biber, nane, kekik, zerdeçal, zencefil, sumak…) her gün düzenli olarak tüketin.

Buğday yerine kara buğday, yulaf, mercimek, nohut unu tüketmeyi tercih edin.

Burada hastalarıma önerdiğim bir özel hususu da belirtmem gerekiyor. Bütün bu öneriler bir kez uygulanarak netice alınabilecek öneriler değiller. Her şeyde olduğu gibi beslenme ile saçlara faydalı olabilmek bu disiplinin uzun süreler devam ettirilmesi ile mümkün. Bu yüzden bu alışkanlıkları devam ettirmek şartıyla edinmek gerekiyor. İki ay gibi bir süre bu disipline harfi harfiyen uyduktan sonra zaten kişi bunu kısmen hayatının bir parçası haline getirmiş olur. Gerisi sizin azminize, aileden göreceğiniz desteğe ve sorularınızı soracağınız, profesyonel destek alacağınız bir doktorunuz olmasına kalır.