Stresin 59 sebebi



Ne var ki, o "üç-beş kuruş" kazanılırken yaşanan stres, gerginlik; beden yorgunluğunun ötesinde, sağlığı amansız biçimde kemiriyor. Stres kişiden kişiye değiştiği için onu tarif etmek hayli zor.. Bazıları için sıkıntılı olan şeyler; başkaları için keyif verici olabilir. Ayrıca herkes strese değişik şekillerde tepki verir. Bazıları kızarırken, daha fazla yemek yerken; başkaları solgunlaşır, daha az yemek yer. Dolayısıyla stres herkeste aynı rahatsızlıklara yol açmaz. Sonuçları da insandan insana değişir. Bilinen 59 sonucunu şöyle sıralayabiliriz:

1. Sık sık baş ağrısı, çene tutulması veya ağrısı

2. Uykuda dişleri tıkırdatmak, gıcırdatmak

3. Kekelemek

4. Ürperme, dudak veya ellerin titremesi

5. Boyun veya sırt ağrısı, kas spazmı

6. Kendinden geçmek, bayılmak, baş dönmesi

7. Çınlama, vızıldama veya uğuldama sesi duyulması

8. Sıkça kızarmak, terlemek

9. Soğuk veya terli eller, ayaklar

10. Ağız kuruması, yutma problemleri

11. Sıkça üşütmek, enfeksiyon kapmak, ağrılı uçuklar

12. İsilik, kaşıntı, kurdeşen, tüylerin ürpermesi

13. Sebepsiz ve sık alerji nöbetleri

14. Mide ekşimesi veya ağrısı, kusma

15. Aşırı geğirme, gaz çıkarma

16. Kabızlık veya ishal

17. Nefes almada veya iç çekmede zorluk

18. Panik atak

19. Göğüs ağrısı, çarpıntı

20. Sık sık idrara çıkmak

21. Cinsel isteksizlik veya performans kaybı

22. Aşırı endişe, merak, suçluluk, sinirlilik

23. Artan öfke, hüsran, düşmanlık

24. Depresyon, sık veya aşırı duygusal dalgalanmalar

25. Artan ya da azalan iştah

26. Uykusuzluk, kabus, rahatsız edici rüyalar

27. Konsantrasyon zorluğu, rekabet düşünceleri

28. Yeni şeyler öğrenmede zorluk

29. Unutkanlık, düzensizlik, kafa karışıklığı

30. Karar vermede zorluk

31. Kendini baskı altında ve bunalmış hissetmek

32. Sıkça ağlamak, intiharı düşünmek

33. Kendini yalnız veya değersiz hissetmek

34. Görünüme ve dakikliğe önem vermemek

35. Sinirli huylar, yerinde duramamak, ayağını vurmak/titretmek

36. Artan hüsran, alınganlık, tedirginlik

37. Küçük rahatsızlıklara aşırı tepki vermek

38. Sakarlıkta artış

39. Saplantılı, takıntılı davranış

40. İşte azalan verimlilik veya üretkenlik

41. Verimsizliği örtbas etmek için yalan söylemek veya bahane uydurmak

42. Hızlı veya geveleyerek konuşmak

43. Aşırı savunmacı veya şüpheci olmak

44. İletişim kurmada veya paylaşmada problemler

45. Sosyal çekingenlik, izolasyon

46. Sürekli yorgunluk, bitkinlik, zayıflık

47. Reçetesiz ilaçların sürekli kullanımı

48. Rejim yapılmasa da kilo almak veya vermek

49. Artan sigara, içki veya ilaç kullanımı

50. Aşırı kumar oynamak veya satın alma duygusu

51. Aşırı saç kaybı ile kelleşme

52. Uykusuzluk, baş ağrısı, kişilik değişimleri, alınganlık, endişe ve depresyon

53. Ağız ülseri ve aşırı kuruluk

54. Boyundaki ve omuzlardaki kasılma ağrıları, kas-iskelet ağrıları, bel ağrıları, çeşitli küçük kas seğirmeleri ve sinirsel tikler

55. Kalp hastalıkları ve hipertansiyon

56. Astım problemleri

57. Gastrit, mide ve 12 parmak bağırsağı ülseri, kolit ve kalınbağırsak problemleri gibi sindirim sistemi hastalıkları

58. Kadınlarda gün bozuklukları, tekrar eden vajinal enfeksiyonlar; erkeklerde ise iktidarsızlık ve erken boşalma gibi sorunlar

59. Egzama ve sedef gibi deri hastalıkları