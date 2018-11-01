Stresin 59 sebebi
Büyük şehirlerde verilen hayat mücadelesi, "üç-beş kuruş kazanıp, insanca yaşayayım, ailem, çoluk çocuğum insanca yaşasın" hedefine kilitlenmiş durumda.01 Kasım 2018 Perşembe 19:19
Ne var ki, o "üç-beş kuruş" kazanılırken yaşanan stres, gerginlik; beden yorgunluğunun ötesinde, sağlığı amansız biçimde kemiriyor. Stres kişiden kişiye değiştiği için onu tarif etmek hayli zor.. Bazıları için sıkıntılı olan şeyler; başkaları için keyif verici olabilir. Ayrıca herkes strese değişik şekillerde tepki verir. Bazıları kızarırken, daha fazla yemek yerken; başkaları solgunlaşır, daha az yemek yer. Dolayısıyla stres herkeste aynı rahatsızlıklara yol açmaz. Sonuçları da insandan insana değişir. Bilinen 59 sonucunu şöyle sıralayabiliriz:
1. Sık sık baş ağrısı, çene tutulması veya ağrısı
2. Uykuda dişleri tıkırdatmak, gıcırdatmak
3. Kekelemek
4. Ürperme, dudak veya ellerin titremesi
5. Boyun veya sırt ağrısı, kas spazmı
6. Kendinden geçmek, bayılmak, baş dönmesi
7. Çınlama, vızıldama veya uğuldama sesi duyulması
8. Sıkça kızarmak, terlemek
9. Soğuk veya terli eller, ayaklar
10. Ağız kuruması, yutma problemleri
11. Sıkça üşütmek, enfeksiyon kapmak, ağrılı uçuklar
12. İsilik, kaşıntı, kurdeşen, tüylerin ürpermesi
13. Sebepsiz ve sık alerji nöbetleri
14. Mide ekşimesi veya ağrısı, kusma
15. Aşırı geğirme, gaz çıkarma
16. Kabızlık veya ishal
17. Nefes almada veya iç çekmede zorluk
18. Panik atak
19. Göğüs ağrısı, çarpıntı
20. Sık sık idrara çıkmak
21. Cinsel isteksizlik veya performans kaybı
22. Aşırı endişe, merak, suçluluk, sinirlilik
23. Artan öfke, hüsran, düşmanlık
24. Depresyon, sık veya aşırı duygusal dalgalanmalar
25. Artan ya da azalan iştah
26. Uykusuzluk, kabus, rahatsız edici rüyalar
27. Konsantrasyon zorluğu, rekabet düşünceleri
28. Yeni şeyler öğrenmede zorluk
29. Unutkanlık, düzensizlik, kafa karışıklığı
30. Karar vermede zorluk
31. Kendini baskı altında ve bunalmış hissetmek
32. Sıkça ağlamak, intiharı düşünmek
33. Kendini yalnız veya değersiz hissetmek
34. Görünüme ve dakikliğe önem vermemek
35. Sinirli huylar, yerinde duramamak, ayağını vurmak/titretmek
36. Artan hüsran, alınganlık, tedirginlik
37. Küçük rahatsızlıklara aşırı tepki vermek
38. Sakarlıkta artış
39. Saplantılı, takıntılı davranış
40. İşte azalan verimlilik veya üretkenlik
41. Verimsizliği örtbas etmek için yalan söylemek veya bahane uydurmak
42. Hızlı veya geveleyerek konuşmak
43. Aşırı savunmacı veya şüpheci olmak
44. İletişim kurmada veya paylaşmada problemler
45. Sosyal çekingenlik, izolasyon
46. Sürekli yorgunluk, bitkinlik, zayıflık
47. Reçetesiz ilaçların sürekli kullanımı
48. Rejim yapılmasa da kilo almak veya vermek
49. Artan sigara, içki veya ilaç kullanımı
50. Aşırı kumar oynamak veya satın alma duygusu
51. Aşırı saç kaybı ile kelleşme
52. Uykusuzluk, baş ağrısı, kişilik değişimleri, alınganlık, endişe ve depresyon
53. Ağız ülseri ve aşırı kuruluk
54. Boyundaki ve omuzlardaki kasılma ağrıları, kas-iskelet ağrıları, bel ağrıları, çeşitli küçük kas seğirmeleri ve sinirsel tikler
55. Kalp hastalıkları ve hipertansiyon
56. Astım problemleri
57. Gastrit, mide ve 12 parmak bağırsağı ülseri, kolit ve kalınbağırsak problemleri gibi sindirim sistemi hastalıkları
58. Kadınlarda gün bozuklukları, tekrar eden vajinal enfeksiyonlar; erkeklerde ise iktidarsızlık ve erken boşalma gibi sorunlar
59. Egzama ve sedef gibi deri hastalıkları
YORUM YAZ