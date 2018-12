Strese karşı dua

Çarpışan otolar gibi insanlar arası ilişkilerde daha bir ivme kazanarak bireyin bedeninde ciddi değişimlere yol açıyor. Tansiyon yükselmeleri, kalp damarlarında spazm ve buna bağlı kalp krizleri ile inmeler, şeker hastalarında kan şekerinde vahim değişimler başlıyor. Karamsarlık artırıyor. Ruhî çöküntü başlıyor. İç çatışmalar artıyor. Bezginliğe, bitkinliğe, öfke ve sinir ataklarına yol açıyor. Bundan kurtulmanın en huzurlu yolu ibadet.. Her an her yerde kıpır kıpır dudaklar ve dua.. İlaveten:

Hayır yapın, birinin elinden tutun,

Israrla mütebessim olmaya çalışın

Fazla kahve ve çay içmeyin.

Gürültülü ortamlardan uzaklaşın.

Güne iyi bir kahvaltıyla başlayın. Az da olsa gün içinde atıştırın ve aç kalmayın.

Eve iş getirmeyin.

Eşinizle tartışmayın

Gönül alıcı olun ve hoşgörün

Zamanınızı iyi planlayın.

Televizyonda siyaset ve tartışma programları seyretmekten vazgeçin. Belgesel seyredin. Böt-börtü böcek, kuş ağaç belgesellerinde isterseniz kendinizin de hangi hikmetle yaratıldığınızın ipuçlarını bulabilirsiniz.

Yardım istemekten, sorunlarınızı konuşmaktan, çözemediğiniz konularda salih insanlardan yardım istemekten çekinmeyin.

Kendinize güvenin.

Daha esnek olmaya çalışın.

Arabadan inin, yürüyün.

Dinlendirici ortam seçin.

Olumsuz kişilerle, gerginlik yayan tiplerle ilişkinizi kesin.

Sabırlı olun.

Ani kararlar vermeyin, düşünmeden hareket etmeyin.

Yarışmacı, hırslı, öne çıkmak isteyen yanınızı dizginleyin.