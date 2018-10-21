Stres kötü bir şey değil

Ağrısız hayat olabilir mi? Önemli olan stresi yönetmek ve verimi artırmaktır. Stresin kaynağı çoğu zaman başarısızlık, yetersiz kalma, yanlış anlaşılma, gelecek korkusudur. Kendine güvenen insan kolay kolay strese girmez. Stres, ruhî sağlığınız kadar fizikî sağlığınızı da etkiler. Stresten kurtulmak için elbette çaba harcamalısınız. Tıpkı ağrıdan kurtulmak isteği gibi. Ağrı ilaç gerektirebilir. Fakat stresten kurtulmak için asla ilaca uzanmayın.. Eğer isterseniz, on dakika içinde, o midenizi geren, kalp atışlarınızı hızlandırarak sizi karamsarlığa iten stresten kendi çabanızla kurtulabilirsiniz.

Gidin abdest alın ve namaza durun

Bu lâhavle çekin, usulca gidip bir güzel abdest alın. Sonra sakin bir köşede nafile namazına durun. Kıyam, rükû, secde, okuyun gönlünüzce.. Dilediğinizce kılın... Dua edin. Hatta açın Kitab’ı, okuyun, okuyun..

OLUMLU DÜŞÜNÜN

Kolay mı, bunca yaşanandan sonra demeyin; ne kadar gücünüze giderse gitsin, siz siz olun kafanızdan kötü düşünceleri savın ve olumlu düşünmeye çalışın.

UĞRAŞ DEĞİŞTİRİN

Bir iş yaparken onu bırakıp, o işle hiç ilgisi olmayan başka bir şey yapmaya başlamak son derece yararlıdır. Sizi strese sokan işi bırakıp kısa bir süre dinlendikten sonra başka bir işle uğraşmak sizi rahatlatacaktır. Hatta bulunduğunuz ortamdan, yaptığınız işten ayrılıp bir süre yürüyün.

GÜLMEYİ ÖĞRENİN

Büyük bir stres altındasınız. İyice bunaldığınızı hissediyorsunuz. Elinize bir fıkra kitabı alıp, komik fıkralar okumaya başlayın. Birkaç dakikalık bir gülme bile sizi rahatlatacaktır.

DÜZENLİ OLUN

Evinizdeki dolapların gözlerini elden geçirin. Dolaplarınızı zamanla gereksiz öte beriyle doldurmuş olabilirsiniz. Fazlalıkları ortadan kaldırmak size rahatlık verir. Evinizde ve iş yerinizde düzenli olmaya özen gösterirseniz stresten kurtulursunuz. Dağınıklık ve karmaşa da stresi artırır.

AÇIN ŞU TELEFONU

Özellikle ev hanımları için telefon birebir. Evde yalnız kalınca olumsuz düşüncelere mi dalmaya başlıyorsunuz? Hiç vakit kaybetmeden telefonun başına gidin, en yakın arkadaşınızı arayın. Konuşmak, içinizi dökmek sizi tahmin edemeyeceğiniz derecede rahatlatacaktır. Yeter ki, sizi dinleyen sakin yaradılışlı biri olsun.. Size gaz vermesin!