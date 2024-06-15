‘Stratejik’ ego yine tavan! ‘Doları ben yükseltmedim’
Özellikle dış siyasette Türkiye’yi çıkmaza sokup AK Parti’den gönderilen, kurduğu Gelecek Partisi ile dikiş tutturamayıp CHP’nin kuyruğuna takılan Ahmet Davutoğlu, Mustafa Sarıgül gibi TikTok videosu çekerek oyunu artırmaya çalışıyor.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına katıldı.
Araba hareket halindeyken yanına gelen kişiye yanıt veren Davutoğlu, "Ben doların 2,79 TL olduğu dönemin Başbakanıyım" yanıtını verdi.
Bu yanıta karşılık ise video çeken kişi, "Saygılar hocam" cevabını verdi. Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı bu TikTok paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu.
Davutoğlu'nun 2019 yılında AK Parti'den ayrılarak kurduğu Gelecek Partisi, geçen sene CHP listelerinden Genel Seçimlere girerek 10 milletvekili kazandı. Gelecek Partisi ilk defa kendi logosu ile girdiği 31 Mart yerel seçimlerinde yurt geneli oyların 34 bin 212'sini alarak yüzde 0.07'sine sahip oldu.
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