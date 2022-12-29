  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Stopaj desteğinde süre uzatıldı
Ekonomi

Stopaj desteğinde süre uzatıldı

Türk Lirasında mevduata sağlanan stopaj desteğinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 02:23:00 -
Stopaj desteğinde süre uzatıldı

Türk Lirasında mevduata sağlanan stopaj desteğinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 31 Aralık'ta bitecek olan süre, destek karar ile 30 haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı. Kararın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı kanunun mezkur maddesi gereğince karar verildiği belirtildi. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Altından Türk lirası mevduata dönüşümde stopaj sıfırlandı
Altından Türk lirası mevduata dönüşümde stopaj sıfırlandı

Ekonomi

Altından Türk lirası mevduata dönüşümde stopaj sıfırlandı

Türk lirası yatırım fon gelirlerinde stopaj teşvikinin süresi uzatıldı
Türk lirası yatırım fon gelirlerinde stopaj teşvikinin süresi uzatıldı

Ekonomi

Türk lirası yatırım fon gelirlerinde stopaj teşvikinin süresi uzatıldı

Bankada parası olanlara stopaj indirimi 6 ay daha uzatıldı
Bankada parası olanlara stopaj indirimi 6 ay daha uzatıldı

Ekonomi

Bankada parası olanlara stopaj indirimi 6 ay daha uzatıldı

Kira stopajı kalkacak mı? Esnafdan kira stopaj vergisi alımayacak mı?
Kira stopajı kalkacak mı? Esnafdan kira stopaj vergisi alımayacak mı?

Ekonomi

Kira stopajı kalkacak mı? Esnafdan kira stopaj vergisi alımayacak mı?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23