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Gündem Stoltenberg, NATO Genel Sekreterliği için o ismi işaret etti: Çok güçlü bir aday
Gündem

Stoltenberg, NATO Genel Sekreterliği için o ismi işaret etti: Çok güçlü bir aday

Yeniakit Publisher
2024-06-19 07:21:00 -
Stoltenberg, NATO Genel Sekreterliği için o ismi işaret etti: Çok güçlü bir aday

1 Ekim'de görev süresini tamamlayacak olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, halefi olarak Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi işaret etti. Rutte'nin "çok güçlü" bir aday olduğunu söyleyen Stoltenberg, Rutte'nin başbakan olarak çok fazla deneyime sahip olduğunu ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'nin başkenti Washington'da, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Genel Sekreter Stoltenberg, görev süresi sonrası yerine geçecek isimle ilgili soru üzerine, Rutte'yi NATO'nun başına geçecek "çok güçlü" bir aday olarak gördüğünü ifade etti.

"Bu nedenle ittifakın (NATO'nun) çok yakında halefimi belirleyeceğine güçlü bir şekilde inanıyorum." diyen Stoltenberg, Rutte'nin başbakan olarak çok fazla deneyime sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Stoltenberg'in görev süresinin 10 yılın ardından 1 Ekim'de sona ermesi planlanıyor.

ABD'NİN İSRAİL'E BOMBA SEVKİYATI, ENDİŞELER NEDENİYLE İNCELENİYOR

Blinken da ABD Başkanı Joe Biden'ın mayıs başında, Gazze'nin Refah bölgesini işgale hazırlanan İsrail'e gönderilmesi planlanan bombaların sevkiyatını durdurmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
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Blinken, ABD'nin, İsrail'e gönderilecek bombaların yoğun nüfuslu bir bölgede kullanılması olasılığına ilişkin endişeleri nedeniyle sevkiyatla ilgili incelemelerin devam ettiğini söyledi.

Bakan Blinken, "Bildiğiniz gibi, Başkan Biden'ın bahsettiği 2 bin pound (907 kilogram) ağırlığındaki bombaların sevkiyatını, Refah gibi yoğun nüfuslu bir bölgede kullanılmasına ilişkin endişelerimiz nedeniyle incelemeye devam ediyoruz." dedi.

"Diğer her şey normalde olduğu gibi ilerliyor." ifadesini kullanan Blinken,"Bir kez daha İsrail'in kendisini çeşitli tehditlere karşı savunmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olmasını sağlama taahhüdümüz olduğunu söyleyebilirim, Gazze de bunun bir parçası." diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, mayıs başında, Gazze'nin Refah bölgesini işgale hazırlanan İsrail'e söz konusu bombaların sevkiyatını durdurmuştu.

Biden, İsrail'in, Refah'ı işgal etmesi durumunda "kırmızı çizgiyi" aşacağını söylemiş, ancak üst düzey ABD'li yetkililer daha sonra ABD Başkanı'nın İsrail'e herhangi bir "kırmızı çizgi" koymadığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Joe Biden, yaklaşık 4 ay sonra başkanlık seçimlerinin yapılacağı ABD'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ele alış biçimi nedeniyle, geleneksel destekçilerinin de dahil olduğu pek çok grup tarafından protesto ediliyor.

 

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