STK’lardan İsrail’in Mescid-i Aksa’daki ibadet yasağına tepki

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların mescidde namaz kılmasını engellemesi sebebiyle sivil toplum kuruluşlarınca Fatih Camiî avlusunda basın açıklaması düzenlendi. İHH İnsani Yardım Vakfı, Filistin'e Destek Platformu ve İslami Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen basın açıklaması Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

“İbadethaneler dokunulmazdır”

Tilavetin ardından basın açıklamasını okuyan Genç İHH Başkanı Mücahid Çankaya, savaşların en kanlı anında bile ibadethanelerin dokunulmazlığı olan mukaddes mekanlar olduğunun altını çizdi. Çankaya, "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden Cenevre Sözleşmeleri’ne kadar tüm uluslararası metinler şunu açıkça taahhüt eder: Her birey, ibadet etme ve dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahiptir" dedi.

“Böyle bir kapatma 1967’den bu yana ilk kez yaşanıyor”

Tam 19 gündür İsrail tarafından Mescid-i Aksa'nın kapılarının Müslümanlara kapatıldığını belirten Çankaya, "Kudüs Valiliği ve Filistinli yetkililerin de vurguladığı üzere, bu denli uzun süreli ve kapsamlı bir kapatma dalgası 1967’den bu yana ilk kez yaşanmakta ve son derece tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir. Ramazan ayında Mescid-i Aksa’nın kapılarına kilit vurulması, namaz kılanların darp edilmesi ve Harem-i Şerif’in postallarla çiğnenmesi; sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın ortak hukuki ve ahlaki değerlerine karşı girişilmiş bir terör eylemidir. İbadeti yasaklayarak bir halkın ruhunu hapsetmeye çalışan bu girişim, insanlık tarihinin sayfalarına bir utanç vesikası olarak geçecektir" ifadelerini kullandı.

“Gazze’de şehit sayısı 72 bini geçti”

Çankaya, Kudüs’te ibadet hakkını gasp eden el ile Gazze’de çocukların üzerine tonluk bombalar yağdıran elin aynı kirli merkezden komuta edildiğini belirterek şunları söyledi: Gazze’de katliamlar artık hiçbir sınır, hiçbir kural tanımamaktadır. Şehit sayısı 72 bini aşmış, şehirler devasa birer enkaz yığınına ve çocuk mezarlığına dönüştürülmüştür.

İsrail, sadece modern silahlarla değil; suyu keserek, gıdayı engelleyerek ve hastaneleri kasten yerle bir ederek bir halkı topyekûn yok etmeyi amaçlayan sistematik bir "açlık soykırımı" yürütmektedir. Bebeklerin açlıktan öldüğü, ameliyatların anestezi olmadan yapıldığı bir dünyada, İsrail’in bu pervasızlığına ‘dur’ demeyen her güç, bu soykırımın suç ortağıdır."

“Küresel sistem kirli ilişkiler ağıyla esir alınmış”

“Bağdat’ta, Şam’da, Tahran’da veya Gazze’de patlayan her bomba İslam coğrafyasının birliğini ve beraberliğini hedef alan aynı kirli aklın ürünüdür” diyen Çankaya şöyle devam etti: “Bugün Gazze’de bebekler katledilirken, Mescid-i Aksa’nın kapılarına kilit vurulurken Batı dünyasının takındığı bu sessizlik, tesadüfi bir dış politika tercihi değildir. ABD’den Avrupa’ya, İsrail’in en üst düzey istihbarat ağlarına kadar uzanan epstein dosyaları, küresel sistemin nasıl bir şantaj ve kirli ilişkiler ağıyla esir alındığını açıkça afişe etmektedir.”

“Gün birlik olma günü”

İslam dünyası açısından günün birlik olma günü olduğunun altını çizen Çankaya, “Zulme karşı durmak başta İslam Dünyası olmak üzere bütün insanlığın sorumluluğudur. 18 yılı aşkın bir süredir devam eden Filistin ablukasını kırmak için bugüne kadar birçok kez denizden ve karadan girişimlerde bulunuldu. Abluka kırılana, Filistin halkı özgürleşene kadar da bu girişimler devam edecek. Özgürlük ve Sumud Filosu, ablukayı kırmak için nisan ayında yeniden Akdeniz’e açılmayı planlıyor. Mescid-i Aksa’nın kapılarını derhal ve kayıtsız şartsız açın. İlk kıblemiz üzerindeki necis ellerinizi çekin. Kirli dosyalarınızın, şantaj ağlarınızın ve gizli ajandalarınızın bedelini masum Filistin halkına ve İslam coğrafyasına ödetmenize izin vermeyeceğiz” dedi.

“Uluslararası kuruluşlar çözüm ürettiklerinde görevlerini yapmış olur”

Çankaya'nın ardından konuşan Filistin’e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, "Siyonizm bazı gizli ağlar kurarak kimi insanları ve hatta devlet yönetimlerini adeta esir almış. Uluslararası kuruluşlar sessiz kaldıklarında işe yaramazlar. Çözüm ürettiklerinde görevlerini yapmış olurlar. Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması için, siyonizmin çocuk katilliğine, kadın düşmanlığına son verecek adımları hep birlikte atmak için çabamızı sarf edelim. Bugün Ramazanımızın son teravihini Fatih Camiî’nde kıldık. Rabbim bir sonraki Ramazanımızın ilk teravihini de Mescid-i Aksa'da kılabilmeyi nasip eylesin.

“İsrail’in Gazze’de işlemediği insanlık suçu kalmadı”

İslami Dayanışma Platformu Başkanı Rıdvan Kaya da, “Yaklaşık bir asırdır bütün coğrafyamız kanıyor. Siyonist katil şebeke coğrafyamızı katliama ve insanlık suçlarına açık hale getirdi. Son 2 buçuk yıldır zulmünü daha da artırarak ve Filistin topraklarıyla sınırlı kalmadan Suriye, Lübnan, Yemen ve İran'a saldırarak azgınlığını ve kudurganlığını bütün bir coğrafyamıza yaymış bulunuyor. Bu katil sürüsünün Gazze'de işlemediği insanlık suçu kalmadı. Çocuklarımızı, kadınlarımızı, ümmetin en değerli evlatlarını katlettiler. Hastaneleri bombaladılar, camileri, kiliseleri bombaladılar ve zulümlerini şimdi de Mescid-i Aksa’yı kapatarak devam ettiriyorlar"dedi.

“Kâinatın İslâm’ın adaletine ihtiyacı var”

Medeniyet Vakfı Başkanı Kazım Sağlam ise, "Emperyalistler bizim coğrafyamızda kozlarını paylaşıyor. İsrail insanlıkla ve fıtratla mücadele ediyor. İnsanlıkla ve fıtratla mücadele eden kazanamaz. İsrail, topraklarımıza bir hançer gibi saplanmış. Emperyalistler İsrail'i nasıl koruyorsa bizler de aramızdaki ihtilafları çözerek birbirimize sahip çıkmalıyız. Zulüm payidar olmaz, bu topraklar bizim. Kâinatın İslam'ın adaletine ihtiyacı var. Müslümanlar olarak birliğimizi koruyalım” ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması, Gazze, Kudüs ve İslam coğrafyası için yapılan duanın ardından sona erdi.