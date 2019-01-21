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STK’lara ‘Türkiye Bahçesi’ sözü

Esenler Kültür Merkezi’nde düzenlenen istişare toplantısında konuşan Başkan Göksu, Esenler’de 100 bin metrelik alanda, 81 ilin mimari ve bitki dokusunun bulunacağı bir Türkiye Bahçesi yapacaklarını açıkladı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 13:21
STK’lara ‘Türkiye Bahçesi’ sözü

Esenler’deki STK temsilcileriyle buluşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler’de 100 bin metrelik alanda, 81 ilin mimari ve bitki dokusunun bulunacağı bir Türkiye Bahçesi yapacaklarını açıkladı. Esenler Kültür Merkezi’nde düzenlenen istişare toplantısında konuşan Başkan Göksu, “Yaşadığınız şehir size emanettir ve geleceğinizdir. Bu şehrin emanetini üstenen kişileriz. Hayatta var olabilmek, varlığını devam ettirebilmek için muhtaç olduğun yer yaşadığın şehirdir. Dünyanın en akıllı ve güvenli şehrini kuruyoruz. Esenler ne kadar büyürse, sizin köy de o kadar büyür. Biz burayı ne kadar büyütürsek, memleketimizi de o kadar büyütürüz” diye konuştu.

81 ilden izler olacak

Yeni Esenler” projesi kapsamında açılacak Millet Bahçesi’nde bir “Türkiye Bahçesi” yapacaklarını açıklayan Başkan Göksu, “Bir belediye olarak, Esenler için elli yılda yapılacak işleri on yılda yaptık. Yeni dönem ustalık dönemi, Esenler çok önemli değişimler ile gelişim yaşayacak. İstanbul’un en marka şehri olacak. Kemer Mahallesi’ndeki Trafo Merkezi’ni kaldırıp yerine 250 bin metre spor vadisi yapıyoruz. ‘Yeni Esenler’ projemiz kapsamında açacağımız Millet Bahçesi’nde, 100 bin metrelik alanda ‘Türkiye Bahçesi’ yapacağız. 81 ilin mimari ve bitki dokusunu göreceğimiz özel bir alan olacak. Bu, aynı zamanda yöre dernekleri için çok önemli bir etkinlik alanı olacak” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 13:21
  1. İstanbul
  2. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu
  3. Türkiye Bahçesi
  4. Esenler Kültür Merkezi
  5. Yeni Esenler
  6. Millet Bahçesi
  7. Trafo Merkezi

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