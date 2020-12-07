Stevie Awards'tan Finansevim'e 2 ödül

İSTANBUL (AA) - Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, ​​​​​​​Stevie Awards'ta, "Yılın Finansal Girişimcisi" ve "Yılın Yönetim Kurulu Başkanı" dallarında ödüle layık görüldü.

Finansevim'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yapı tasarruf sistemi Finansevim, iş dünyasının prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Stevie Awards'ta 2 ödül birden kazandı.

Finansevim ve Kolo Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, "Yılın Finansal Girişimcisi" dalında gümüş, "Yılın Yönetim Kurulu Başkanı" dalında ise bronz ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, şunları kaydetti:

"Tasarruflarını değerlendirmek için bizleri tercih eden müşterilerimize ayrıcalıklı hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz. 28 ülkede markamızın tescillenmesi ve uluslararası alanda aldığımız kalite belgelerimiz ile müşterilerimize yepyeni bir dünyanın kapılarını açmıştık. Stevie Awards'ta, aldığımız 'Yılın Finansal Girişimcisi' ve 'Yılın Yönetim Kurulu Başkanı' ödülleri bizi daha çok motive etti. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."



