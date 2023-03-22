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Aktüel Steve Jobs’a ilham vermişti, inanılmaz bir servete satıldı: GUI hesabını yapmıştı! Yeni sahibi bakın kim oldu
Aktüel

Steve Jobs’a ilham vermişti, inanılmaz bir servete satıldı: GUI hesabını yapmıştı! Yeni sahibi bakın kim oldu

Yeniakit Publisher
2023-03-22 22:53:00 - 2023-03-22 23:01:28
Steve Jobs’a ilham vermişti, inanılmaz bir servete satıldı: GUI hesabını yapmıştı! Yeni sahibi bakın kim oldu

Steve Jobs'a Apple'ın ilk farelerini geliştirmesi için ilham veren nadir bir bilgisayar faresi, açık artırmada inanılmaz bir fiyata alıcı buldu. Amerikalı mucit Douglas Engelbart tarafından geliştirilen, esin kaynağı olan mousebir mouse (bilgisayar faresi) açık artırmada 178 bin 936 dolara (yaklaşık 3 milyon 900 bin TL'ye) satıldı.

Steve Jobs'a Apple'ın ilk farelerini tasarlaması için ilham veren bir bilgisayar faresi, bir açık artırmada 178.936 dolarlık inanılmaz bir fiyata satıldı.

Satışa konu olan fare ve kodlama tuş takımı, fare teknolojisinin öncüsü olan bilgi işlem efsanesi Douglas Engelbart tarafından hayata geçirlmişti. Boston merkezli RR Müzayedesi tarafından yapılan satışta başlangıç fiyatı 14.640 solar olarak belirlenmişti. Ve sonuçta satış yaklaşık 12 kat fazlasına gerçekleşti.

Engelbart tarafından tasarlanan nadir, eski üç düğmeli bilgisayar faresi, kullanılmaya başlanan bir top veya optik ışık yerine imlecin konumunu belirlemek için alttaki X eksenine ve Y eksenine karşılık gelen iki metal disk kullanıyordu. Kodlama tuş takımı ise, komut yazmak ve girmek için 31 tuşa basma kombinasyonuna izin veren beş tuşa sahip.

Steve Jobs’a ilham vermişti, küçük bir servete satıldı

Satılan farenin hikayesinde ilginç detaylar da bulunuyor. Steve Jobs, 1979'da araştırma tesisini gezerken, fare ve grafik kullanıcı arabirimi (GUI) kavramlarının iş başında olduğuna ilk kez tanık olmuştu. Kullanıcı dostu olmalarından etkilenerek, bu sezgisel özellikleri basitleştirmeyi ve Apple'ın bilgisayarlarına dahil etmeyi amaçladı.
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Jobs, 15 dolara (12 sterlin) mal olan basit, tek düğmeli bir model istiyordu. Apple, Engelbart'ın fare patentini SRI'dan yaklaşık 40.000 dolar karşılığında lisansladı ve Jobs, fareyi kitlelere ulaştırmak için tasarım firması IDEO ile anlaştı.

Apple'ın bir rollerball mekanizması kullanan faresi, 1983'te pahalı Lisa bilgisayarıyla birlikte tanıtıldı, ancak daha uygun fiyatlı Macintosh 1984'te piyasaya sürüldüğünde ün ve popülerlik kazandı.

RR Müzayede Başkan Yardımcısı Bobby Livingston, "Engelbart'ın icadı, modern yaşamın akışını kısmen değiştirmişti" diyor ve ekliyor: "Bu cihaz, bilgisayar tarihinin evriminde çok önemli bir rol oynadı."

 

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