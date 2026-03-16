Stellantis’te kritik atama! Yatırımcı ilişkilerinin başına Charles Christman getirildi

Sektörde derin uzmanlığa sahip

Mobilitenin her alanına yatırım yapan dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis N.V., yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, Charles Christman’ın Yatırımcı İlişkileri Başkanı olarak atandığını duyurdu. Christman, derhal yürürlüğe girmek üzere CFO JoaoLaranjo’ya bağlı olarak görev yapacak. Bu görevde, kişisel nedenlerle şirketten ayrılma kararı alan Ed Ditmire’ın yerini alacak.Finans alanında; hazine yönetimi, iş geliştirme ve yatırımcı ilişkileri dahil olmak üzere geniş bir disiplin yelpazesini kapsayan kariyeri boyunca Christman, otomotiv sektörü ve otomotiv finansman kuruluşlarında edindiği derin uzmanlığı beraberinde getiriyor.

Finansman alanında önemli roller üstlendi!

Kariyeri süresince büyük ölçekli birleşme ve satın alma (M&A) ile sermaye piyasası işlemlerinin yürütülmesinde, finansal hizmetler operasyonlarının dönüşümünde ve karmaşık likidite ile finansman süreçlerinin yönetiminde önemli roller üstlendi.Bu atamadan önce Christman, son sekiz yıl boyunca JoaoLaranjo ile yakın çalışarak sırasıyla Kuzey Amerika Hazine Direktörü, Finansal Hizmetler Başkanı ve Kuzey Amerika Finansal Planlama ve Analiz Başkanı görevlerini yürüttü. Kariyeri boyunca ayrıca Fiat Chrysler North America, General Motors ve Meritor bünyesinde stratejik pozisyonlarda görev aldı.Indiana Üniversitesi’nden finans alanında lisans derecesine sahip olan Christman, Michigan StateÜniversitesi’nden de İşletme Yüksek Lisansı (MBA) yaptı.