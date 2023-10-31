Stellantis Pro One hamlesiyle ticari araç pazarında liderliği gözüne kestirdi!

Ticari ve profesyonel müşteriler için benzersiz beceri, güvenlik ve çok yönlülüğe odaklanan Stellantis, yenilenmiş, elektrikli kompakt, orta boy ve büyük ticari araçlardan oluşan kapsamlı bir ürün gamı tanıttı. Stellantis Ticari Araçlar İş Birimi’nin Pro One stratejik atağı kapsamında Citroën, FIAT Professional, Opel, PEUGEOT ve Vauxhall markalarından toplam 12 araç görücüye çıktı. Stellantis ve markaları, sürücüler için stressiz bir ortam ve ticaret erbaplarına güvenilir bir iş ortağı sağlamak üzere farklı gelişmiş elektrikli güç-aktarma sistemleri, güvenlik, ADAS ve bağlantı teknolojileri sunuyor.

Mevcut liderliğini pekiştirecek!

Stellantis Ticari Araçlar İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Xavier Peugeot, “Müşteri beklentileri doğrultusunda gelişmiş BEV menzili, ek yakıt hücresi teklifi, 18 ADAS, tam bağlantı ve elektrikli PTO gibi yenilikler sunan 2. nesil 0 emisyonlu ticarilerimiz, ticari BEV ve tüm ticari segmentlerindeki mevcut liderliğimizi daha da güçlendirecek” dedi.

Stellantis, güncel haliyle Avrupa ticari araç segmentinde 0 emisyonlu güç-aktarma sistemleriyle lider konumunda olup hem BEV hem de yakıt hücresi seçenekleri sunuyor. Yenilenen ticari araç serisi, kapasiteden ödün vermeden daha fazla menzil sunan şirket içi EV batarya sistemleri de dahil olmak üzere 2. nesil 0 emisyon teknolojilerini de beraberinde getiriyor. 2. nesil BEV tahrik sistemi, yeni kompakt ticarilerle 330 kilometreye kadar sınıfının en iyi menzilini sağlıyor. Yeni orta boy BEV ticarilerde batarya paketleri 50 veya 75 kilovatsaat (kWsa) enerji ve 350 km’ye kadar menzil sunuyor. Büyük ticari segmentinde 110 kWsa kapasiteli batarya, 420 kilometreye kadar sınıfının en iyi EV menzilini sunuyor. Ayrıca, 150 kW’lık hızlı şarj, büyük ticarinin bataryasını 1 saatten daha kısa sürede %0’dan %80'’e şarj edebiliyor.

İyileştirmeler aynı zamanda Stellantis’in 0 emisyonlu hidrojen yakıt hücresi güç-aktarma sisteminin liderliğini de ileriye taşıyor. 2024 ortalarında pazara sunulacak olan orta boy ticarilerde 2. nesil hidrojen yakıt hücresi, Stellantis’e özel bir orta güç sistemi ve 400 kilometreye kadar menziliyle segment rekoru sağlıyor. Hidrojen yakıt hücresi güç-aktarma sistemi, 2024 yılında orta güç mimarisi, 500 kilometreye kadar menzil ve 5 dakikalık yeniden dolum süresi ile büyük ticarilere de yayılacak.

Isı pompasıyla menzil artıyor!



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Ek teknolojiler şunları içeriyor:

Direksiyon üzerindeki elciklerle etkinleştirilen rejeneratif fren sistemi, enerji geri kazanımını en üst düzeye çıkarmak için araç ağırlığını ve yol dinamiklerini dikkate alıyor.

BEV kompakt ticarilerdeki ısı pompası, araç menzilini en üst düzeye çıkarmak için soğuk ve kış koşullarında enerji kullanımını optimize ediyor.

Aşağıdaki teknolojiler dahil olmak üzere sürücü, yenilenen ticari araç serisinin odak noktası oluyor:

Üretkenliği ve güvenliği artıran yeni nesil insan-makine arayüzü (HMI). Gösterge grupları ve orta ekranlar artık daha büyük, aynı zamanda sürücü tarafından kişiselleştirilebiliyor.

Dinamik Çevre Görüş, trafikte ve kalabalık caddelerde kullanımı desteklemek üzere aracın etrafında geniş bir görüş sağlayan dış kameraları kullanıyor.

Araç teslim edildiğinde etkinleştirilen kablosuz bağlantı, sürücüleri bilgilendirirken, yöneticilerin filolarıyla gerçek zamanlı olarak bağlantıda kalmasına olanak tanıyor. Sistem, önleyici bakım, eko-sürüş desteği, EV rota yönlendirmesi ve şarj yönetimi gibi maliyeti düşüren hizmet paketlerine olanak tanıyor. Kablosuz güncellemeler, araçların kullanıcılarıyla birlikte gelişmesine olanak tanıyor.

Kompakt ticarilerde, yeni bir Akıllı Telefon Kiti özel bir uygulamaya bağlanarak cep telefonunun direksiyon kumandalarıyla etkileşimi de dahil olmak üzere bir araç kontrol paneline dönüştürerek çevrimiçi deneyimi üst seviyeye çıkartmanın uygun maliyetli bir yolunu sunuyor.

Büyük ticarilerde, Uyarlanabilir Hız Sabitleme ile dur-kalk işlevi, Şerit Ortalama ve Trafik Sıkışıklığı Asistanının birleşimiyle sınıfının en iyi Seviye 2 destekli sürüş çözümü bulunuyor. Ayrıca, yeni nesil içten yanmalı motor, daha iyi menzil ve performans için 8 vitesli otomatik şanzımanla birleşiyor.

Tamamen yeni ticari serisi, örnek görüş ve güvenlik için tam LED farlarla donatılıyor.

RAM, Kuzey Amerika’da yeniden canlanacak!

Stellantis Ticari Araçlar İş Birimi Küresel Ürün – Seri Yaşam Başkanı Luca Marengo, “Tüm ticari araç ürün gamımızı yenilerken, müşterilerimizin menzil, performans, güvenlik ve bağlantıdan taviz vermemelerini sağladık” dedi. 400V e-Power Take Off (ePTO), aracın taşıma kapasitesinden ödün vermeden ticari araç ürün gamının elektrikliye geçişini mümkün kılıyor. ePTO, ayrı bir güç kaynağı gerektirmiyor, bunun yerine gücünü var olan çekiş bataryasından alıyor.

RAM marka ticari araç ürün gamı, 2023 yılının sonunda RAM ProMaster EV ve 2024’ün sonlarında RAM 1500 REV de dahil olmak üzere, yakında satışa sunulacak olan elektrikli ticari araç ve pick-up’larda Kuzey Amerika pazarında yeniden canlanacak. Gelecekteki ürün gamı hidrojen yakıt hücresi teknolojisini içeriyor. Daha fazla bilgi ilerleyen dönemde açıklanacak.